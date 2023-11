Campeonato do Mundo de Supersport 2024: Os melhores lugares já foram atribuídos

Enquanto o campo de participantes para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi finalizado, o Campeonato do Mundo de Supersport também está a tomar forma gradualmente. Quais as equipas que já confirmaram os seus pilotos.

Este ano, 22 pilotos estiveram permanentemente registados no Campeonato do Mundo de Supersport, mais oito pilotos adicionais do WorldSSP Challenge que apenas disputaram as corridas europeias. Espera-se que o número de participantes no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 seja semelhante. Onze equipas já confirmaram 15 pilotos para a próxima época.

Pode presumir-se que a Ducati será o fabricante dominante em termos de números. Liderada pelo piloto de Aruba, Adrian Huertas, um terço da equipa poderá utilizar a Panigale 955 V2. Cinco pilotos da Ducati já foram confirmados.

Um número semelhante de Yamaha R6s é provável, mas até agora apenas a Team Ten Kate assinou com o piloto de topo Stefano Manzi e Glenn van Straalen.

Na MV Agusta, por outro lado, todos os quatro pilotos foram confirmados. Marcel Schrötter é a figura de proa da equipa oficial Reparto Corse, Federico Caricasulo a da MotoZoo.

As três equipas Kawasaki só vão ter um piloto cada uma; não se sabe se serão acrescentadas mais equipas. Se o piloto da Puccetti, Can Öncü, voltar à sua antiga força, o turco é um potencial candidato ao título.

A equipa PTR vai também levar a cabo a única Triumph na próxima corrida, para a qual Tom Booth-Amos e Ondrej Vostatek foram confirmados na quinta-feira.

O único fabricante que ainda não nomeou um piloto é a Honda. Na Petronas MIE, Ibrahim Norrodin e Khairul Idham Pawi são considerados como tendo boas hipóteses. Os dois malaios substituíram pilotos lesionados este ano e competiram como pilotos convidados, respetivamente.