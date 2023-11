Triumph convainc : la Street Triple 765RS est capable de gagner

Avec Tom Booth-Amos et Ondrej Vostatek, Triumph se présente au championnat du monde Supersport 2024 avec un duo de pilotes plus faible sur le papier. Le chef d'équipe Simon Buckmaster ne partage pas du tout cet avis.

Après Stefano Manzi en 2022 et Niki Tuuli cette année, Triumph se présente la saison prochaine sans nom prestigieux. Tom Booth-Amos a certes remporté le WorldSSP-Challenge en 2023 avec Kawasaki, mais il n'a obtenu que trois résultats à un chiffre en 18 courses et n'a pas dépassé la sixième place. Son coéquipier Ondrej Vostatek courait déjà pour Triumph à partir de Most et a obtenu un score modeste de 15 points en dix courses.



"C'est une équipe vraiment forte pour la saison prochaine", a souligné Simon Buckmaster, dont l'équipe PTR organise l'engagement du constructeur britannique.

L'ancien pilote de course place de grands espoirs dans le jeune Tchèque.



"Nous avons vu chez lui un développement fantastique. J'ai vraiment confiance dans le fait que ce que nous avons fait avec lui jusqu'à présent est meilleur que n'importe quel test pour préparer 2024. De plus, Ondrej est un garçon formidable avec lequel il est facile de travailler. Il n'a que 19 ans et nous sommes impatients de le voir évoluer. Nous sommes très optimistes quant à sa capacité à réaliser une bonne saison".

C'est Booth-Amos qui doit assurer les résultats. Mais le jeune homme de 27 ans devra d'abord s'habituer à la Street Triple 765 RS.



"Nous avons observé Tom tout au long de l'année. C'est un gars tranquille jusqu'à ce que vous discutiez avec lui", a souri Buckmaster. "Il est extrêmement focalisé et concentré sur le fait de faire de son mieux et de se battre pour la victoire - et c'est exactement ce que nous voulons en tant qu'équipe. Gagner est aussi notre objectif et notre moto en est capable".