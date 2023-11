Triumph convinta: la Street Triple 765RS è pronta a vincere

Dopo Stefano Manzi nel 2022 e Niki Tuuli quest'anno, Triumph sarà priva di un grande nome nella prossima stagione. Sebbene Tom Booth-Amos abbia vinto il WorldSSP Challenge con la Kawasaki nel 2023, ha ottenuto solo tre risultati a una cifra in 18 gare e non è andato oltre il sesto posto. Il suo compagno di squadra Ondrej Vostatek ha corso per Triumph da Most in poi e ha ottenuto un punteggio gestibile di 15 punti in dieci gare.



"È una formazione davvero forte per la prossima stagione", ha sottolineato Simon Buckmaster, il cui team PTR sta organizzando la partecipazione del costruttore britannico.

L'ex pilota ha grandi speranze per il giovane ceco.



"Abbiamo visto un'evoluzione fantastica in lui. Sono davvero convinto che quello che abbiamo fatto con lui finora sia stato migliore di qualsiasi test in preparazione al 2024. Ondrej è anche un ragazzo fantastico con cui lavorare. Ha solo 19 anni e siamo entusiasti del suo ulteriore sviluppo. Siamo molto ottimisti sul fatto che avrà una buona stagione".

Booth-Amos sarà responsabile dei risultati. Tuttavia, il 27enne dovrà prima abituarsi alla Street Triple 765 RS.



"Abbiamo osservato Tom per tutto l'anno. È un ragazzo tranquillo finché non gli si parla", ha sorriso Buckmaster. "È estremamente concentrato e vuole fare del suo meglio e lottare per la vittoria, ed è esattamente quello che vogliamo noi come squadra. Vincere è anche il nostro obiettivo e la nostra moto è in grado di farlo".