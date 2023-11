A Triumph está convencida: a Street Triple 765RS está pronta para vencer

Com Tom Booth-Amos e Ondrej Vostatek, a Triumph vai competir no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 com uma dupla de pilotos que é mais fraca no papel. O chefe de equipa Simon Buckmaster vê as coisas de forma completamente diferente.

Depois de Stefano Manzi em 2022 e Niki Tuuli este ano, a Triumph vai ficar sem um grande nome na próxima época. Embora Tom Booth-Amos tenha vencido o WorldSSP Challenge com a Kawasaki em 2023, ele só conseguiu três resultados de um dígito em 18 corridas e não terminou acima do sexto lugar. O seu companheiro de equipa, Ondrej Vostatek, correu para a Triumph a partir de Most e marcou 15 pontos em dez corridas.



"É um alinhamento muito forte para a próxima temporada", enfatizou Simon Buckmaster, cuja equipa PTR está a organizar a entrada de trabalho do fabricante britânico.

O antigo piloto de corridas tem grandes esperanças no jovem checo.



"Vimos um desenvolvimento fantástico nele. Estou muito confiante de que o que fizemos com ele até agora foi melhor do que qualquer teste de preparação para 2024. Ondrej é também um ótimo rapaz para trabalhar. Tem apenas 19 anos e estamos entusiasmados com o seu desenvolvimento. Estamos muito optimistas e esperamos que faça uma boa época".

Booth-Amos será responsável pelos resultados. No entanto, o jovem de 27 anos terá primeiro de se habituar à Street Triple 765 RS.



"Temos estado a observar o Tom durante todo o ano. Ele é um tipo calado até falarmos com ele," sorriu Buckmaster. "Está extremamente concentrado e concentrado em dar o seu melhor e lutar pela vitória - e é exatamente isso que queremos como equipa. Ganhar também é o nosso objetivo e a nossa moto é capaz de o fazer."