GMT94 : Philipp Öttl reçoit le champion du monde dans son box

En 2020 et 2021, Philipp Öttl et Lucas Mahias ont couru pour le team Kawasaki Puccetti. La saison prochaine, ils se retrouveront chez GMT94 Yamaha. L'ex-champion du monde français devrait apporter du succès au championnat du monde Supersport.

Au sein de l'équipe Yamaha GMT94 de Christophe Guyot, au moins un pilote français est obligatoire en raison de ses origines et de ses partenaires. Lorsque Philipp Öttl a obtenu sa place en championnat du monde Superbike, en remplacement de l'Italien Lorenzo Baldassarri, il était clair qu'un Français rapide serait engagé dans la catégorie Supersport.

Le choix était restreint : Jules Cluzel (24 victoires, 63 podiums) s'est retiré après la saison 2022 et la suite avec Valentin Debise, cinquième du championnat du monde, n'était pas le premier choix - le pilote de 31 ans a déjà effectué des tests pour le team Evan Bros Yamaha et est associé à l'ancienne équipe championne du monde.

Il ne restait plus que Lucas Mahias, le champion de 2017, qui a également été deux fois vice-champion du monde et deux fois quatrième du championnat du monde. Le pilote de 34 ans fait partie des meilleurs pilotes Supersport de ces dernières années et a remporté neuf victoires et 29 podiums en 72 courses. Il a également couru en Superstock 1000 et en Championnat du monde Superbike, mais avec nettement moins de succès.

Pour le GMT94, l'objectif est clair : Mahias doit gagner, ce qui n'a plus été le cas depuis Mandalika en 2021 avec Cluzel. "Je connais très bien l'équipe, j'ai couru plusieurs fois des courses d'endurance avec eux", a déclaré Lucas à propos de son engagement. De plus, il a déjà remporté le championnat de France Supersport avec l'équipe de Guyot.