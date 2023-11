GMT94: Philipp Öttl diventa campione del mondo ai box

Philipp Öttl e Lucas Mahias hanno corso per il Team Kawasaki Puccetti nel 2020 e 2021, la prossima stagione si incontreranno al GMT94 Yamaha. L'ex campione del mondo francese vuole assicurarsi il successo nel campionato mondiale Supersport.

Il team Yamaha GMT94 di Christophe Guyot deve avere almeno un pilota francese per via delle sue origini e dei suoi partner. Quando Philipp Öttl ha ottenuto un posto nel campionato mondiale Superbike come successore dell'italiano Lorenzo Baldassarri, era chiaro che un francese veloce sarebbe stato utilizzato nella categoria Supersport.

La scelta era limitata: Jules Cluzel (24 vittorie, 63 podi) si è ritirato dopo la stagione 2022 e la continuazione con Valentin Debise, che ha concluso il campionato mondiale al quinto posto, non era la prima scelta - il 31enne ha già fatto dei test per il team Evan Bros Yamaha ed è stato collegato alla squadra ex campione del mondo.

È rimasto Lucas Mahias, il campione del 2017, che è stato anche due volte secondo nel campionato del mondo e due volte quarto nel campionato del mondo. Il 34enne è uno dei migliori piloti Supersport degli ultimi anni e ha conquistato nove vittorie e 29 podi in 72 gare. Ha corso anche nella Superstock 1000 e nel campionato mondiale Superbike, anche se con minor successo.

Per GMT94, l'obiettivo è chiaro: Mahias deve vincere, cosa che non è stata raggiunta da Mandalika 2021 con Cluzel. "Conosco molto bene la squadra, ho corso con loro diverse gare di durata", ha detto Lucas a proposito del suo impegno. Ha anche già vinto il Campionato francese Supersport con la squadra di Guyot.