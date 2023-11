GMT94: Philipp Öttl é campeão do mundo nas boxes

A equipa Yamaha GMT94 de Christophe Guyot tem de ter pelo menos um piloto francês devido às suas origens e parceiros. Quando Philipp Öttl recebeu um lugar no Campeonato do Mundo de Superbike como sucessor do italiano Lorenzo Baldassarri, ficou claro que um francês rápido seria utilizado na categoria Supersport.

A escolha era limitada: Jules Cluzel (24 vitórias, 63 pódios) retirou-se após a temporada de 2022 e a continuação com Valentin Debise, que terminou em quinto no campeonato do mundo, não foi a primeira escolha - o jovem de 31 anos já testou para a equipa Evan Bros Yamaha e tem sido ligado à antiga equipa campeã do mundo.

Assim, restou Lucas Mahias, o campeão de 2017, que também foi duas vezes vice-campeão mundial e duas vezes quarto no campeonato do mundo. O piloto de 34 anos é um dos melhores pilotos de Supersport dos últimos anos e conquistou nove vitórias e 29 pódios em 72 corridas. Também correu nas Superstock 1000 e no Campeonato do Mundo de Superbike, embora com muito menos sucesso.

Para a GMT94, o objetivo é claro: Mahias deve ganhar, o que não foi conseguido desde Mandalika 2021 com Cluzel. "Conheço muito bem a equipa, já participei várias vezes em corridas de resistência com eles", declarou Lucas sobre o seu compromisso. Ele também já ganhou o Campeonato de França de Supersport com a equipa de Guyot.