Lucas Mahias : premier test avec GMT94 Yamaha à Aragón

Pour 2023, Lucas Mahias n'a pas trouvé d'équipe fixe dans le championnat du monde proche de la série, mais il a participé à six meetings en tant que pilote de réserve chez Puccetti Kawasaki - une fois dans la catégorie Superbike, cinq fois dans la catégorie Supersport. Mais c'est ainsi que son nom est revenu sur le devant de la scène lorsque le GMT94 a cherché un pilote capable de gagner pour le championnat du monde Supersport 2024.

Il a maintenant un contrat Yamaha en poche et a déjà effectué son premier test au MotorLand Aragón. Des tests, Mahias en a bien besoin. Car en 2019, il s'est arrimé à Kawasaki et a piloté une autre marque uniquement dans le cadre du championnat du monde d'endurance - une Yamaha R1. "Je suis de retour sur la R6 et dans le championnat du monde Supersport - je suis très reconnaissant à Yamaha et à Christophe Guyout pour cette opportunité", s'est réjoui Mahias.

Le championnat du monde Supersport est la discipline de prédilection du pilote de 34 ans. En 2014, il a remporté le championnat national, d'ailleurs au sein de l'équipe Guyot GMT94. En 2017, Mahias a terrassé le recordman du monde Kenan Sofuoglu au sein de l'équipe GRT Yamaha et a remporté le titre de champion du monde.

Il ne fait aucun doute que Lucas Mahias, qui portera le numéro de course 94, fera partie du cercle élargi des favoris l'année prochaine.