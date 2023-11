Lucas Mahias: primo test con GMT94 Yamaha ad Aragón

Lucas Mahias non è riuscito a trovare una squadra fissa nel Campionato del Mondo di serie per il 2023, ma ha partecipato a sei incontri come pilota sostituto per Puccetti Kawasaki - una volta nella categoria Superbike e cinque volte nella Supersport. Tuttavia, il suo nome è tornato in auge quando GMT94 ha cercato un pilota in grado di vincere per il Campionato del Mondo Supersport 2024.

Ora ha un contratto Yamaha in tasca e ha già completato il suo primo test al MotorLand Aragón. Mahias ha un gran bisogno di test. Nel 2019 ha chiuso con la Kawasaki e nel Campionato del Mondo Endurance ha guidato solo un'altra marca, una Yamaha R1. "Sono di nuovo in sella alla R6 e nel Campionato del Mondo Supersport: sono molto grato alla Yamaha e a Christophe Guyout per questa opportunità", ha dichiarato un felicissimo Mahias.

Il Campionato del Mondo Supersport è la disciplina preferita del 34enne. Ha vinto il campionato nazionale nel 2014, tra l'altro con il team Guyot GMT94. Nel 2017, Mahias ha sconfitto il campione del mondo record Kenan Sofuoglu nel team GRT Yamaha per vincere il titolo mondiale.

Non c'è dubbio che Lucas Mahias, che si schiererà con il numero di partenza 94, sarà uno dei favoriti del prossimo anno.