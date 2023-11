Lucas Mahias: Primeiro teste com a GMT94 Yamaha em Aragão

Em vez de ser apenas um piloto substituto este ano, Lucas Mahias vai disputar a totalidade do Campeonato do Mundo de Supersport em 2024 com a equipa Yamaha GMT94. O piloto de 34 anos é um dos grandes favoritos.

Lucas Mahias não conseguiu encontrar uma equipa permanente no Campeonato do Mundo de Produção para 2023, mas participou em seis encontros como piloto substituto da Puccetti Kawasaki - uma vez na categoria Superbike e cinco vezes na classe Supersport. No entanto, o seu nome voltou a ser falado quando a GMT94 estava à procura de um piloto capaz de vencer para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024.

Agora tem um contrato com a Yamaha no bolso e já completou o seu primeiro teste no MotorLand Aragón. Mahias está a precisar urgentemente de testes. Em 2019, ele atracou com a Kawasaki e só andou com uma marca diferente no Campeonato Mundial de Endurance - uma Yamaha R1. "Estou de volta à R6 e ao Campeonato do Mundo de Supersport - estou muito grato à Yamaha e a Christophe Guyout por esta oportunidade", disse um feliz Mahias.

O Campeonato do Mundo de Supersport é a disciplina favorita do piloto de 34 anos. Venceu o campeonato nacional em 2014, aliás com a equipa Guyot GMT94. Em 2017, Mahias derrotou o campeão mundial recordista Kenan Sofuoglu na equipa GRT Yamaha para conquistar o título mundial.

Não há dúvida de que Lucas Mahias, que alinhará com o número de partida 94, será um dos favoritos no próximo ano.