Forte : deuxième équipe triomphante avec participation allemande

L'équipe RT Motosports by SKM s'est fait un nom en Supersport 300 ; avec le soutien de Wepol Racing Parts, la montée au championnat du monde Supersport 2024 se fait - avec Triumph et deux pilotes forts.

Depuis l'introduction des motos de nouvelle génération dans le championnat du monde Supersport en 2022, les motos de plus grosse cylindrée sont de plus en plus populaires. C'est le cas de la Ducati Panigale V2, avec laquelle Nicolò Bulega a remporté cette année la catégorie moyenne du championnat du monde, et, avec des nuances, de la MV Agusta F3 800 et de la Triumph Street Triple 765 RS - ces deux motos seront utilisées l'année prochaine par deux équipes, contre une seule auparavant.

Le passage de MotoZoo Kawasaki à la marque italienne était déjà connu. En revanche, la nouvelle équipe Supersport au nom peu explicite de 'WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph' est une surprise.

WRP est l'abréviation de Wepol Racing Parts, une filiale du groupe Wepol, propriétaire de l'équipe. Les Tchèques ont une bonne réputation en tant que fabricant de pièces de course avec un service de première classe.

Quant à RT Motorsports, il s'agit de l'équipe du Néerlandais Rob Vennegoor, qui gère avec succès depuis plusieurs années une équipe Kawasaki 300 avec l'Allemand Frank Krekeler. Alors que Vennegoor s'occupe du marketing, des sponsors et de l'image extérieure, Krekeler est l'homme de la technique. Le Grevenois est copropriétaire du spécialiste du tuning SKM. Ensemble, ils ont remporté plusieurs victoires en championnat du monde ainsi que deux titres consécutifs en IDM.

Ce partenariat apporte non seulement un riche savoir-faire technique, mais aussi une longue expérience dans le sport automobile. Les attentes pour la montée en puissance avec Triumph sont donc très élevées.

Le duo de pilotes Jorge Navarro et John McPhee va dans ce sens. Tous deux ont remporté des victoires et des podiums dans le championnat du monde Moto3 et ont effectué leur saison rookie dans le championnat du monde Supersport en 2023. L'Espagnol, avec Yamaha à Portimão, et l'Écossais, avec Kawasaki à Phillip Island, ont tous deux terminé troisièmes.

Le manager de l'équipe, Rob Vennegoor, s'est dit fier et confiant pour la saison à venir. "Avec WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, nous avons mis sur pied une équipe incroyablement talentueuse", affirme le Néerlandais avec conviction. "Nous ne disposons pas seulement de pilotes expérimentés, mais aussi d'une vaste expertise dans tous les domaines nécessaires à une course réussie. Nous sommes impatients d'être en 2024".

Apparemment, les préparatifs pour le changement de catégorie et de moto sont bien avancés. Plusieurs tests devraient avoir lieu avant le début de la saison à Phillip Island (du 23 au 25 février).