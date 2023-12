Forte: seconda squadra trionfante con partecipazione tedesca

Dall'introduzione delle moto di nuova generazione nel Campionato Mondiale Supersport nel 2022, le moto di cilindrata maggiore sono diventate sempre più popolari. Questo vale per la Ducati Panigale V2, con cui Nicolò Bulega ha vinto quest'anno la categoria intermedia del Campionato del Mondo, e in misura minore anche per la MV Agusta F3 800 e la Triumph Street Triple 765 RS - entrambe le moto saranno utilizzate da due squadre l'anno prossimo invece che da una sola, come avveniva in precedenza.

Il passaggio da MotoZoo Kawasaki alla casa italiana era già noto. Tuttavia, la nuova squadra supersportiva, con il nome scomodo di "WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph", è una sorpresa.

WRP è l'abbreviazione di Wepol Racing Parts, una filiale del Gruppo Wepol, proprietario del team. I cechi godono di una buona reputazione come produttori di ricambi da corsa con un servizio di prima classe.

RT Motorsports, invece, è il team dell'olandese Rob Vennegoor, che per diversi anni ha gestito con successo un team Kawasaki 300cc insieme al tedesco Frank Krekeler. Mentre Vennegoor si occupa del marketing, degli sponsor e delle pubbliche relazioni, Krekeler è l'uomo responsabile della tecnologia. Il nativo di Greven è co-proprietario dello specialista di tuning SKM. Insieme hanno ottenuto diverse vittorie nel campionato mondiale e due titoli consecutivi nell'IDM.

Questa partnership non solo porta con sé una grande competenza tecnica, ma anche molti anni di esperienza nel motorsport. Le aspettative per la promozione con Triumph sono quindi altrettanto elevate.

La coppia di piloti Jorge Navarro e John McPhee è un'accoppiata perfetta. Entrambi hanno vinto e sono saliti sul podio nel Campionato del Mondo Moto3 e hanno completato la loro stagione da debuttanti nel Campionato del Mondo Supersport nel 2023. Sia lo spagnolo, con la Yamaha a Portimão, che lo scozzese, con la Kawasaki a Phillip Island, hanno ottenuto un terzo posto ciascuno.

Il team manager Rob Vennegoor ha espresso il suo orgoglio e la sua fiducia per la prossima stagione. "Con WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, abbiamo messo insieme una squadra di incredibile talento", ha dichiarato con convinzione l'olandese. "Non solo abbiamo piloti esperti, ma anche una vasta esperienza in tutti i settori necessari per gareggiare con successo. Non vediamo l'ora che arrivi il 2024".

I preparativi per il cambio di categoria e di moto sono apparentemente a buon punto. Diversi test saranno completati prima dell'apertura della stagione a Phillip Island (23-25 febbraio).