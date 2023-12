Strong: Segunda equipa triunfante com participação alemã

A equipa RT Motosports by SKM fez um nome para si própria nas Supersport 300; com o apoio da Wepol Racing Parts, será promovida ao Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 - com a Triumph e dois pilotos fortes.

Desde a introdução das motos de última geração no Campeonato Mundial de Supersport em 2022, as motos de maior cilindrada tornaram-se cada vez mais populares. Isto aplica-se à Ducati Panigale V2, com a qual Nicolò Bulega venceu a categoria intermédia do Campeonato do Mundo este ano, e, em menor grau, também à MV Agusta F3 800 e à Triumph Street Triple 765 RS - ambas as motos serão utilizadas por duas equipas no próximo ano, em vez de apenas uma, como acontecia anteriormente.

A mudança da MotoZoo Kawasaki para o fabricante italiano já era conhecida. No entanto, a recém-formada equipa de supersport com o estranho nome "WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph" é uma surpresa.

WRP é a abreviatura de Wepol Racing Parts, uma subsidiária do Grupo Wepol, que detém a equipa. Os checos têm uma boa reputação como fabricantes de peças de corrida com um serviço de primeira classe.

A RT Motorsports, por outro lado, é a equipa do holandês Rob Vennegoor, que dirigiu com sucesso uma equipa Kawasaki de 300cc com o alemão Frank Krekeler durante vários anos. Enquanto Vennegoor se ocupa do marketing, dos patrocinadores e das relações públicas, Krekeler é o responsável pela tecnologia. O nativo de Greven é coproprietário do especialista em afinação SKM. Juntos, conquistaram várias vitórias no campeonato do mundo e dois títulos consecutivos no IDM.

Esta parceria não só traz consigo uma riqueza de conhecimentos técnicos, mas também muitos anos de experiência no desporto automóvel. As expectativas para a promoção com a Triumph são, portanto, correspondentemente elevadas.

A dupla de pilotos Jorge Navarro e John McPhee é uma combinação perfeita. Ambos venceram e terminaram no pódio no Campeonato do Mundo de Moto3 e completaram a sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Supersport em 2023. Tanto o espanhol, com a Yamaha em Portimão, como o escocês, com a Kawasaki em Phillip Island, conseguiram um terceiro lugar cada.

O chefe de equipa Rob Vennegoor expressou o seu orgulho e confiança para a próxima época. "Com a WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, reunimos uma equipa incrivelmente talentosa", disse o holandês com convicção. "Não só temos pilotos experientes, como também uma vasta experiência em todas as áreas necessárias para o sucesso das corridas. Estamos ansiosos por 2024".

Os preparativos para a mudança de categoria e de mota estão aparentemente bem avançados. Vários testes devem ser concluídos antes da abertura da temporada em Phillip Island (23 a 25 de fevereiro).