Championnat du monde SSP 2024 avec 6 constructeurs : 21 pilotes sont connus

Pour le championnat du monde Supersport 2024, les constructeurs avec des modèles de plus grande cylindrée reçoivent du renfort, les traditionnels quatre cylindres 600 de Kawasaki et Yamaha se font plus rares dans le peloton.

Cette année, 22 pilotes étaient inscrits à l'ensemble du championnat du monde Supersport, auxquels s'ajoutaient huit autres pilotes du challenge WorldSSP qui ne disputaient que les courses européennes. Ce championnat dans le championnat a été mis en place pour deux raisons : Premièrement, cela a permis à des équipes financièrement plus faibles de participer à la majorité des événements et de remplir le plateau. Deuxièmement, le promoteur Dorna ne doit ainsi payer que le fret pour 24 participants lors des événements outre-mer.

En 2024, le nombre maximum de pilotes titulaires sera à nouveau de 30, dont 24 au maximum participeront à l'ensemble du championnat. Jusqu'à présent, 21 ont été confirmés - voir le tableau au bas du texte.

MV Agusta et Triumph doublent chacun leurs pilotes de deux à quatre, nous verrons également des Ducati supplémentaires dans le peloton. Car Althea amène deux pilotes au lieu d'un, Orelac prévoit la même chose. Et EAB passe de Yamaha à Ducati, nous verrons jusqu'à neuf Panigale V2 dans le peloton !

Il reste encore deux places libres et attractives dans chacun des teams Ducati D34G et Orelac. "Nous annoncerons notre duo de pilotes en début de semaine prochaine", a déclaré Davide Giugliano, chef de l'équipe D34G, à SPEEDWEEK.com. Tout porte à croire qu'il continuera avec l'Australien Oli Bayliss, son compatriote australien Tom Edwards étant considéré comme un candidat prometteur pour la deuxième place. Raffaele De Rosa (1 victoire, 19 podiums) serait également une option, car l'Italien ne continuera pas avec Orelac. Orelac se retire du championnat du monde Superbike et veut passer à deux machines dans la catégorie Superport.

Une autre place de choix se trouve chez Evan Bros Yamaha, l'équipe championne du monde en 2019 (Krummenacher) et 2020 (Locatelli). Valentin Debise y a les meilleures perspectives. Cette année, le Français a terminé cinquième du championnat du monde et est le dernier pilote du top 9 à ne pas avoir encore de poste.

On ne sait pas qui sera au départ pour les teams Yamaha VFT (Spinelli ?) et Arco (Diaz ?), Vince64 Kawasaki n'a pas non plus encore de pilote. Chez Thai Yamaha, tout porte à croire que le duo Sarmoon Anupab et Keankum Krittapat sera en lice.