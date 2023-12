Campionato del mondo SSP 2024 con 6 produttori: 21 piloti confermati

Per il Campionato del Mondo Supersport 2024, i produttori con modelli di cilindrata maggiore stanno guadagnando terreno, mentre i tradizionali modelli a quattro cilindri da 600cc di Kawasaki e Yamaha stanno diventando meno comuni sul campo.

Quest'anno, 22 piloti sono stati iscritti all'intero Campionato Mondiale Supersport, più altri otto piloti del WorldSSP Challenge, che hanno disputato solo le gare europee. Questo campionato nel campionato è stato introdotto per due motivi: In primo luogo, permetteva alle squadre finanziariamente più deboli di partecipare alla maggior parte degli eventi e di riempire il campo. In secondo luogo, il promotore Dorna deve pagare solo il trasporto di 24 partecipanti per gli eventi all'estero.

Anche nel 2024 il numero massimo di piloti regolari sarà di 30, di cui un massimo di 24 per l'intero campionato. Finora ne sono stati confermati 21 - vedi tabella in fondo al testo.

MV Agusta e Triumph raddoppieranno i loro piloti da due a quattro, e ci sarà anche un'altra Ducati in campo. Althea porterà due piloti invece di uno, Orelac ha in programma la stessa cosa. EAB passerà da Yamaha a Ducati, quindi vedremo fino a nove Panigale V2 in campo!

Ci sono ancora due posti liberi e interessanti in ciascuno dei team Ducati D34G e Orelac. "Annunceremo la nostra coppia di piloti all'inizio della prossima settimana", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il boss del team D34G Davide Giugliano. Ci sono molti indizi che indicano che continuerà con l'australiano Oli Bayliss, mentre il suo connazionale Tom Edwards è considerato un promettente candidato per il secondo posto. Anche Raffaele De Rosa (1 vittoria, 19 podi) sarebbe un'opzione, dato che l'italiano non continuerà con Orelac. Orelac si ritira dal Campionato Mondiale Superbike e vuole aumentare a due il numero di moto nella classe Superport.

C'è un'altra posizione di rilievo presso Evan Bros Yamaha, il team campione del mondo nel 2019 (Krummenacher) e nel 2020 (Locatelli). Valentin Debise ha le migliori prospettive. Il francese si è classificato quinto nel campionato del mondo di quest'anno ed è l'ultimo pilota dei primi nove che non ha ancora un lavoro.

Non è chiaro chi schiererà i team Yamaha VFT (Spinelli?) e Arco (Diaz?), anche Vince64 Kawasaki non ha ancora un pilota. Per quanto riguarda la Thai Yamaha, tutto fa pensare a una coppia composta da Sarmoon Anupab e Keankum Krittapat.