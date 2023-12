Campeonato do Mundo SSP 2024 com 6 fabricantes: 21 pilotos confirmados

Para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, os fabricantes com modelos de maior cilindrada estão a ganhar terreno, enquanto os tradicionais modelos de 600cc e quatro cilindros da Kawasaki e da Yamaha estão a tornar-se menos comuns no campo.

Este ano, 22 pilotos foram inscritos para todo o Campeonato do Mundo de Supersport, mais oito pilotos do WorldSSP Challenge, que apenas disputaram as corridas europeias. Este campeonato dentro do campeonato foi introduzido por duas razões: Em primeiro lugar, permitiu que as equipas financeiramente mais fracas participassem na maioria dos eventos e preenchessem o campo. Em segundo lugar, o promotor Dorna só tem de pagar o frete de 24 participantes para as provas no estrangeiro.

O número máximo de pilotos regulares em 2024 voltará a ser 30, dos quais um máximo de 24 correrão todo o campeonato. Até à data, 21 estão confirmados - ver quadro no final do texto.

A MV Agusta e a Triumph vão duplicar os seus pilotos, de dois para quatro, e veremos também mais uma Ducati no campo. A Althea vai trazer dois pilotos em vez de um e a Orelac está a planear o mesmo. E a EAB está a mudar da Yamaha para a Ducati, por isso vamos ver até nove Panigale V2 no terreno!

Há ainda dois lugares vagos e atractivos em cada uma das equipas Ducati D34G e Orelac. "Vamos anunciar a nossa dupla de pilotos no início da próxima semana", disse o chefe de equipa da D34G, Davide Giugliano, à SPEEDWEEK.com. Há muitas indicações de que vai continuar com o australiano Oli Bayliss, enquanto o seu compatriota australiano Tom Edwards é considerado um candidato promissor para o segundo lugar. Raffaele De Rosa (1 vitória, 19 pódios) também seria uma opção, já que o italiano não vai continuar com Orelac. A Orelac está a retirar-se do Campeonato do Mundo de Superbike e quer aumentar o número de máquinas na classe Superport para duas.

Há outra posição de topo na Evan Bros Yamaha, a equipa campeã mundial de 2019 (Krummenacher) e 2020 (Locatelli). Valentin Debise tem as melhores perspetivas lá. O francês terminou em quinto no Campeonato do Mundo deste ano e é o último piloto dos nove primeiros que ainda não tem emprego.

Não se sabe quem vai alinhar pelas equipas Yamaha VFT (Spinelli?) e Arco (Diaz?), a Vince64 Kawasaki também ainda não tem piloto. Na Thai Yamaha, tudo aponta para a dupla Sarmoon Anupab e Keankum Krittapat.