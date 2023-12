YART se retira del Campeonato del Mundo de SSP y planea un golpe de efecto

No ha sido un mal año para el equipo YART WorldSSP, con el piloto Tom Edwards demostrando su talento una y otra vez. En la primera carrera de Barcelona y en la segunda de Portimão, el australiano se metió entre los 10 primeros en undécima posición y terminó en los puntos en la mitad de las 18 carreras. El piloto de Down Under, de 22 años, terminó el Campeonato del Mundo en 22ª posición con 26 puntos, y acabó segundo en el WorldSSP Challenge.

"Los resultados fueron mejores de lo esperado y demostraron que Tom es sin duda un piloto rápido. Sin embargo, demostró ser muy temerario y, por desgracia, produjo mucha chatarra. Como resultado, el presupuesto se agotó en junio y tuve que cerrar el negocio", dijo la jefa del equipo YART, Mandy Kainz, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Financié el resto de la temporada de mi propio bolsillo".

Tal y como están las cosas a día de hoy, el equipo austriaco no competirá en el Campeonato del Mundo de Supersport en 2024. "Ya no estoy dispuesto a gastar mi propio dinero. Pero si llega alguien que quiera correr el año que viene, el equipo y la infraestructura estarán disponibles. Sin embargo, entonces tendría que perderse el inicio de la temporada en Australia. Ya tenemos reservas para esa fecha", dice Kainz, abordando un proyecto especial.

"Estuvimos probando en Rijeka en marzo de este año. Mis pilotos estaban viendo la Daytona 200 en sus smartphones durante los descansos. Me preguntaron si podrían conducir allí si ganaban el Campeonato Mundial de Resistencia y les dije que sí. Después de ganar el título, obviamente soy fiel a mi palabra. Así pues, Marvin, Karel y Niccolò disputarán esta legendaria carrera en Estados Unidos el año que viene".

El primer encuentro in situ de la escuadra YART tuvo lugar en octubre. "Participamos en la 'Carrera de los Campeones' como parte del Campeonato ASRA. Marvin y Karel ganaron la carrera de resistencia. Ante todo, fue una prueba para que Bridgestone obtuviera datos, ya que este circuito no se parece a ningún otro por su velocidad extrema y sus curvas pronunciadas."

Como recordatorio, la Daytona 200 se corre desde hace algún tiempo con motos supersport en lugar de superbikes.