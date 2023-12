Le YART se retire du championnat SSP - et prévoit un coup d'éclat

L'année n'a pas été mauvaise pour l'équipe YART WorldSSP, le pilote Tom Edwards a fait éclater son talent à plusieurs reprises. Lors de la première course à Barcelone et de la deuxième course à Portimão, l'Australien a frôlé le top 10 en se classant onzième et il a marqué des points dans la moitié des 18 courses. Le jeune homme de 22 ans originaire de Down under a terminé le championnat du monde à la 22e position avec 26 points et a pris la deuxième place du WorldSSP Challenge.

"Les résultats ont été meilleurs que prévu et ont montré que Tom est sans aucun doute un pilote rapide. Il s'est toutefois montré très fonceur et a malheureusement produit beaucoup de casse. En juin, le budget était donc épuisé et j'aurais dû fermer boutique", a raconté le patron du YART Mandy Kainz à SPEEDWEEK.com. "J'ai financé le reste de la saison de ma poche".

Selon les estimations actuelles, l'équipe autrichienne ne sera pas au départ du championnat du monde Supersport en 2024. "Je ne suis plus disposé à dépenser mon propre argent. Mais si quelqu'un devait venir et vouloir courir l'année prochaine, le matériel et l'infrastructure seraient à disposition. Toutefois, il devrait alors renoncer à l'ouverture en Australie. A cette date, nous sommes déjà pris par d'autres", déclare Kainz en évoquant un projet particulier.

"En mars, nous avons fait des essais à Rijeka cette année. Pendant les pauses, mes pilotes ont suivi le Daytona 200 sur leur smartphone. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient y rouler s'ils gagnaient le championnat du monde d'endurance et j'ai accepté. Après avoir remporté le titre, je suis bien sûr fidèle à ma parole. Marvin, Karel et Niccolò se rendront donc l'année prochaine aux États-Unis pour disputer cette course légendaire".

En octobre, la première visite sur place a déjà eu lieu pour la troupe du YART. "Nous avons participé à la 'Race of the Champions' dans le cadre du championnat ASRA. Marvin et Karel ont remporté la course d'endurance. Il s'agissait avant tout d'un test pour Bridgestone afin d'obtenir des données, car ce circuit n'est comparable à aucun autre en raison de sa vitesse extrême et de ses virages relevés".

Pour rappel, le Daytona 200 n'est plus couru depuis longtemps par des Superbikes, mais par des motos Supersport.