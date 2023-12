YART si ritira dal Campionato del Mondo SSP e progetta un colpo di scena

Non è stato un anno negativo per il team YART WorldSSP, con il pilota Tom Edwards che ha dimostrato più volte il suo talento. Nella prima gara di Barcellona e nella seconda di Portimão, l'australiano è entrato nella top 10 all'undicesimo posto ed è andato a punti in metà delle 18 gare. Il 22enne di Down Under ha concluso il Campionato del Mondo al 22° posto con 26 punti e si è classificato secondo nel WorldSSP Challenge.

"I risultati sono stati migliori del previsto e hanno dimostrato che Tom è indubbiamente un pilota veloce. Tuttavia, ha dimostrato di essere molto spericolato e purtroppo ha prodotto molti scarti. Di conseguenza, il budget è stato esaurito a giugno e ho dovuto chiudere l'attività", ha dichiarato il boss del team YART Mandy Kainz in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ho finanziato il resto della stagione di tasca mia".

Allo stato attuale delle cose, il team austriaco non parteciperà al Campionato del Mondo Supersport nel 2024. "Non sono più disposto a spendere i miei soldi. Ma se arriva qualcuno che vuole correre l'anno prossimo, l'attrezzatura e le infrastrutture saranno disponibili. Tuttavia, dovrebbe saltare l'apertura della stagione in Australia. Siamo già prenotati altrove per quella data", dice Kainz, parlando di un progetto speciale.

"A marzo di quest'anno abbiamo fatto dei test a Rijeka. I miei piloti stavano guardando la Daytona 200 sui loro smartphone durante le pause. Mi hanno chiesto se avrebbero potuto guidare lì se avessero vinto il Campionato Mondiale Endurance e io ho risposto di sì. Dopo aver vinto il titolo, sono ovviamente fedele alla parola data. Marvin, Karel e Niccolò parteciperanno quindi a questa leggendaria gara negli USA il prossimo anno".

Il primo incontro in loco per la squadra YART si è svolto in ottobre. "Abbiamo partecipato alla 'Race of the Champions' nell'ambito del campionato ASRA. Marvin e Karel hanno vinto la gara di durata. Prima di tutto, è stato un test per Bridgestone per acquisire dati, dato che questa pista è diversa da qualsiasi altro circuito per l'estrema velocità e le curve ripide".

Per ricordare che da qualche tempo la 200 miglia di Daytona viene disputata con moto supersportive e non con superbike.