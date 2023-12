A YART retira-se do Campeonato do Mundo de SSP - e planeia um golpe de Estado

Depois de apenas um ano no Campeonato do Mundo de Supersport, a YART está a colocar o projeto de lado por enquanto. Em vez disso, os campeões mundiais de longa distância Marvin Fritz, Karel Hanika e Niccolò Canepa estão a planear competir na Daytona 200.

Não foi um mau ano para a equipa YART WorldSSP, com o piloto Tom Edwards a mostrar o seu talento uma e outra vez. Na primeira corrida em Barcelona e na segunda corrida em Portimão, o australiano entrou no top 10 em décimo primeiro lugar e terminou nos pontos em metade das 18 corridas. O jovem de 22 anos de Down Under terminou o Campeonato do Mundo em 22º lugar, com 26 pontos, e terminou em segundo lugar no WorldSSP Challenge.

"Os resultados foram melhores do que o esperado e mostraram que o Tom é, sem dúvida, um piloto rápido. No entanto, ele revelou-se muito imprudente e, infelizmente, produziu muita sucata. Como resultado, o orçamento foi esgotado em junho e tive de fechar a loja", disse o chefe de equipa da YART, Mandy Kainz, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Financiei o resto da época do meu próprio bolso."

Na situação atual, a equipa austríaca não vai competir no Campeonato do Mundo de Supersport em 2024. "Já não estou disposto a gastar o meu próprio dinheiro. Mas se aparecer alguém que queira correr no próximo ano, o equipamento e as infra-estruturas estarão disponíveis. No entanto, ele teria de falhar a abertura da época na Austrália. Já temos uma reserva noutro local para essa data", diz Kainz, abordando um projeto especial.

"Estávamos a testar em Rijeka em março deste ano. Os meus pilotos estavam a ver o Daytona 200 nos seus smartphones durante os intervalos. Perguntaram-me se podiam conduzir lá se ganhassem o Campeonato do Mundo de Resistência e eu disse que sim. Depois de ganhar o título, é óbvio que sou fiel à minha palavra. Marvin, Karel e Niccolò vão, portanto, disputar esta lendária corrida nos EUA no próximo ano".

A primeira reunião no local da equipa YART teve lugar em outubro. Participámos na "Corrida dos Campeões", no âmbito do Campeonato ASRA. O Marvin e o Karel ganharam a corrida de resistência. Antes de mais, foi um teste para a Bridgestone obter dados, uma vez que esta pista de corrida é diferente de qualquer outro circuito devido à sua velocidade extrema e curvas acentuadas."

Para recordar, há já algum tempo que a Daytona 200 é disputada com motos supersport e não com superbikes.