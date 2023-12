Hecho: Simone Corsi con Ducati en el Campeonato del Mundo de SSP de 2024

Simone Corsi ha ganado este año el Campeonato Italiano de Supersport con AltoGo Yamaha y ha hecho tres apariciones como invitado en el Campeonato del Mundo. El piloto de 36 años demostró su continua gran velocidad con sextos puestos en su carrera de casa en Misano.

Corsi quería dar el salto al Campeonato del Mundo de Supersport a tiempo completo en 2024, pero al principio no pudo encontrar un equipo para este empeño. Por lo tanto, firmó por otra temporada con el equipo Yamaha, cuyos planes para el Campeonato del Mundo habían fracasado varias veces en el pasado.

Sorprendentemente, sin embargo, el italiano rompió su contrato y firmó con Renzi Ducati en noviembre, presumiblemente también para la serie nacional. Pero el jueves, el veterano piloto de Moto2 confirmó su participación en el Campeonato del Mundo de Supersport. El plan es tomar parte en todas las citas europeas. Sin embargo, como sólo hay una carrera en el extranjero en el calendario, Phillip Island, Corsi podría convertirse en el primer piloto en ganar el WorldSSP Challenge y el campeonato del mundo oficial.

"Estoy encantado de poder volver a correr a nivel mundial. Y hacerlo en el Mundial de Supersport me produce una gran sensación", dijo un encantado Corsi. "Participar en el Campeonato del Mundo de Supersport era un objetivo que perseguía en vano desde hace varios años. En 2023, tuve la oportunidad de participar en algunas carreras con una wildcard y la experiencia me fascinó; el paddock está lleno de entusiastas. Hace poco probé por primera vez la Ducati V2. Fue una experiencia nueva y positiva. La moto me impresionó de inmediato y el equipo es muy profesional. Soy consciente de las dificultades, pero estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para estar en lo más alto".

Con el ascenso al campeonato del mundo, Renzi Corsi se adentra en un nuevo territorio. El director del equipo, Stefano Renzi, habla de un hito histórico.

"Y da fe de la profesionalidad y el gran trabajo que hemos realizado en los últimos años", añade Renzi. "Sin duda nos espera una temporada llena de retos, pero esperamos que también de emociones. Haremos todo lo posible para que sea una experiencia inolvidable. Me gustaría destacar que esta oportunidad no habría sido posible sin el apoyo fundamental de nuestros patrocinadores."