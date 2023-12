C'est fait : Simone Corsi en championnat du monde SSP 2024 avec Ducati

On sait désormais pourquoi Simone Corsi a rompu son contrat avec AltoGo Yamaha pour rejoindre Renzi Ducati : le pilote de GP de longue date s'est vu promettre une participation au championnat du monde Supersport en 2024. Et c'est ce qui se passe.

Avec AltoGo Yamaha, Simone Corsi a remporté cette année le championnat italien Supersport et a participé à trois courses en tant qu'invité au championnat du monde. Avec des sixièmes places lors de sa course à domicile à Misano, le pilote de 36 ans a prouvé qu'il était toujours aussi rapide.

Pour 2024, Corsi voulait passer à plein temps au championnat du monde Supersport, mais il n'a pas trouvé d'équipe pour ce projet. Il a donc signé pour une saison supplémentaire avec l'équipe Yamaha, dont les projets de championnat du monde ont échoué à plusieurs reprises par le passé.

Mais à la surprise générale, l'Italien a rompu son contrat et a signé en novembre avec Renzi Ducati, probablement également pour la série nationale. Mais jeudi, le pilote de longue date de Moto2 a confirmé sa participation au championnat du monde Supersport. Il est prévu qu'il participe à tous les meetings européens. Mais comme il n'y a qu'une course outre-mer au calendrier, Phillip Island, Corsi pourrait devenir le premier pilote à remporter le WorldSSP Challenge et le championnat du monde officiel.

"Je suis ravi de pouvoir à nouveau courir au niveau mondial. Et le faire en World Supersport me donne un sentiment formidable", s'est réjoui Corsi. "Participer au championnat du monde Supersport était un objectif que je poursuivais en vain depuis quelques années déjà. En 2023, j'ai eu l'occasion de participer à quelques courses avec une wild card et l'expérience m'a fasciné ; le paddock est plein de passionnés. Récemment, j'ai essayé la Ducati V2 pour la première fois. Ce fut une expérience nouvelle et positive. La moto m'a tout de suite convaincu et l'équipe est très professionnelle. Je suis conscient des difficultés, mais nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour être au top".

En accédant au championnat du monde, Renzi Corsi s'aventure en terrain inconnu. Le team manager Stefano Renzi parle d'une étape historique.

"Et cela témoigne du professionnalisme et du travail formidable que nous avons accompli ces dernières années", a ajouté Renzi. "Il est certain que la saison qui nous attend sera difficile, mais nous espérons qu'elle sera également riche en émotions. Nous ferons tout pour qu'elle soit une expérience inoubliable. Je tiens à souligner que cette opportunité n'aurait pas été possible sans le soutien fondamental de nos sponsors".