Fatto: Simone Corsi con la Ducati nel Campionato del Mondo SSP 2024

Simone Corsi ha vinto il Campionato Italiano Supersport con AltoGo Yamaha quest'anno e ha fatto tre apparizioni nel Campionato del Mondo. Il 36enne ha dimostrato la sua costante velocità con un sesto posto nella gara di casa a Misano.

Corsi voleva passare al Campionato del Mondo Supersport a tempo pieno nel 2024, ma inizialmente non è riuscito a trovare una squadra per questa impresa. Ha quindi firmato per un'altra stagione con il team Yamaha, i cui piani per il Campionato del Mondo erano falliti più volte in passato.

A sorpresa, però, l'italiano ha rotto il suo contratto e ha firmato con Renzi Ducati a novembre, presumibilmente anche per la serie nazionale. Giovedì, però, lo storico pilota della Moto2 ha confermato la sua partecipazione al Campionato del Mondo Supersport. Il piano è di prendere parte a tutti gli incontri europei. Tuttavia, poiché il calendario prevede una sola gara all'estero, Phillip Island, Corsi potrebbe diventare il primo pilota a vincere il WorldSSP Challenge e il campionato mondiale ufficiale.

"Sono entusiasta di poter correre di nuovo a livello mondiale. E farlo nel Mondiale Supersport mi dà una grande emozione", ha dichiarato un felicissimo Corsi. "Partecipare al Campionato del Mondo Supersport era un obiettivo che inseguivo invano da diversi anni. Nel 2023 ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcune gare con una wildcard e l'esperienza mi ha affascinato; il paddock è pieno di appassionati. Recentemente ho provato per la prima volta la Ducati V2. È stata un'esperienza nuova e positiva. La moto mi ha subito colpito e il team è molto professionale. Sono consapevole delle difficoltà, ma siamo pronti a fare del nostro meglio per essere al top".

Con la promozione al campionato del mondo, Renzi Corsi sta entrando in un nuovo territorio. Il team manager Stefano Renzi parla di un traguardo storico.

"E testimonia la professionalità e il grande lavoro che abbiamo svolto in questi anni", ha aggiunto Renzi. "Ci aspetta una stagione certamente impegnativa, ma speriamo anche ricca di emozioni. Faremo di tutto perché sia un'esperienza indimenticabile. Ci tengo a sottolineare che questa opportunità non sarebbe stata possibile senza il fondamentale supporto dei nostri sponsor."