Concluído: Simone Corsi com a Ducati no Campeonato do Mundo SSP de 2024

É agora claro porque é que Simone Corsi quebrou o seu contrato com a AltoGo Yamaha e mudou para a Renzi Ducati: foi prometida ao piloto de longa data do GP a participação no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. E assim aconteceu.

Simone Corsi venceu o Campeonato Italiano de Supersport com a AltoGo Yamaha este ano e fez três participações como convidado no Campeonato do Mundo. O piloto de 36 anos provou a sua elevada velocidade com um sexto lugar na sua corrida caseira em Misano.

Corsi queria passar para o Campeonato do Mundo de Supersport a tempo inteiro em 2024, mas inicialmente não conseguiu encontrar uma equipa para este empreendimento. Assim, assinou por mais uma época com a equipa Yamaha, cujos planos para o Campeonato do Mundo tinham falhado várias vezes no passado.

Surpreendentemente, no entanto, o italiano quebrou o seu contrato e assinou com a Renzi Ducati em novembro, presumivelmente também para a série nacional. Mas na quinta-feira, o piloto de longa data da Moto2 confirmou a sua participação no Campeonato do Mundo de Supersport. O plano é participar em todos os encontros europeus. No entanto, como só há uma corrida no estrangeiro no calendário, Phillip Island, Corsi pode tornar-se o primeiro piloto a vencer o Desafio WorldSSP e o campeonato do mundo oficial.

"Estou entusiasmado por poder voltar a correr a nível mundial. E fazê-lo no World Supersport dá-me uma grande sensação", disse um Corsi encantado. "Participar no Campeonato do Mundo de Supersport era um objetivo que eu perseguia em vão há vários anos. Em 2023, tive a oportunidade de participar em algumas corridas com um wildcard e a experiência fascinou-me; o paddock está cheio de entusiastas. Recentemente, experimentei a Ducati V2 pela primeira vez. Foi uma experiência nova e positiva. Fiquei imediatamente impressionado com a moto e a equipa é muito profissional. Estou ciente das dificuldades, mas estamos prontos para dar o nosso melhor para estar no topo."

Com a promoção ao campeonato do mundo, a Renzi Corsi está a entrar num novo território. O chefe de equipa Stefano Renzi fala de um marco histórico.

"E atesta o profissionalismo e o grande trabalho que fizemos nos últimos anos", acrescentou Renzi. "Espera-nos certamente uma época cheia de desafios, mas esperamos que seja também cheia de emoções. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para a tornar numa experiência inesquecível. Gostaria de salientar que esta oportunidade não teria sido possível sem o apoio fundamental dos nossos patrocinadores."