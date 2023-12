Cuarto piloto Kawasaki fijo: Vince64 con el japonés

El jefe del equipo Vince64, Vincenzo Scandizzo, es un hombre ambicioso. Cuando el empresario debutó este año como equipo permanente de Kawasaki en el Campeonato del Mundo de Supersport, fichó al ganador de Moto3 John McPhee como hombre rápido contrastado. La temporada tuvo un comienzo fantástico en Phillip Island y la segunda carrera en Most también fue un éxito, pero el tercer y cuarto puesto se debieron a las habilidades del escocés en una pista mojada. Por lo demás, el año fue decepcionante y, tras Magny-Cours, el piloto de 29 años se desvinculó de Vince64, que fichó al joven italiano Leonardo Taccini para las últimas carreras de la temporada.

Para 2024, Scandizzo traerá de vuelta al paddock del Campeonato del Mundo de Supersport a un piloto consolidado de MotoE. El japonés Hikari Okubo puede que no sea un ganador potencial, pero es un sólido piloto del top 10 y está familiarizado con la Kawasaki. En 2019, su última temporada con la ZX-6, el piloto de 30 años logró diez resultados entre los 8 primeros en doce carreras. Okubo aún no ha logrado ni una victoria ni un podio en un total de 59 carreras.

"Estoy muy contento de estar de vuelta en el Campeonato del Mundo de Supersport con el Vince64 Racing by Puccetti", dijo un encantado Okubo. "Me gustaría dar las gracias al equipo, a mis patrocinadores y a los aficionados. La Kawasaki y este equipo están a un buen nivel. Me gustaría conseguir con ellos mi primer podio en el Campeonato del Mundo".

Okubo es el cuarto piloto Kawasaki confirmado para el Campeonato del Mundo de Supersport 2024.

Por cierto, Scandizzo es propietario de Planet Contract y fabrica muebles de lujo para hoteles, yates y villas. Las motos son su pasión.

"Hikari es una buena elección", está convencido el empresario. "Es un piloto experimentado y bien entrenado que puede dar que hablar en la categoría Supersport. Además, tiene un carácter extremadamente educado, lo que para mí es muy importante para nuestro equipo. Estoy seguro de que tendremos un buen año en 2024".