Le quatrième pilote Kawasaki est fixé : Vince64 avec le Japonais

Le chef d'équipe de Vince64, Vincenzo Scandizzo, est un homme ambitieux. Lorsque l'entrepreneur a fait ses débuts en tant qu'équipe Kawasaki permanente dans le championnat du monde Supersport cette année, il a engagé un homme rapide et avéré, le vainqueur de Moto3 John McPhee. La saison a commencé de manière fantastique à Phillip Island et la deuxième course à Most a également été un succès, mais les troisième et quatrième places sont à mettre au crédit des talents de l'Écossais sur piste mouillée. Pour le reste, l'année a été décevante, après Magny-Cours, le pilote de 29 ans s'est séparé de Vince64, qui a engagé le jeune Italien Leonardo Taccini pour les dernières courses de la saison.

Pour 2024, Scandizzo fait revenir un pilote Supersport établi de la MotoE dans le paddock du championnat du monde proche de la série. Le Japonais Hikari Okubo n'est certes pas un potentiel pilote gagnant, mais c'est un solide pilote du top 10 et il est familier de la Kawasaki. En 2019, sa dernière saison avec la ZX-6, le pilote de 30 ans a obtenu dix résultats dans le top 8 en douze courses. Okubo n'a pas encore obtenu de victoire ou de podium en 59 courses au total.

"Je suis très heureux d'être de retour dans le championnat du monde Supersport avec Vince64 Racing by Puccetti", s'est réjoui Okubo. "Je tiens à remercier l'équipe, mes sponsors et les fans. La Kawasaki et cette équipe ont un bon niveau. Avec eux, j'aimerais décrocher mon premier podium en championnat du monde".

Okubo est le quatrième pilote Kawasaki confirmé pour le championnat du monde Supersport 2024.

A propos : Scandizzo est propriétaire de la société Planet Contract et fabrique des meubles de luxe pour les hôtels, les yachts ou les villas. Les motos sont sa passion.

"Hikari est un bon choix", est convaincu l'entrepreneur. "C'est un pilote expérimenté et bien entraîné qui a son mot à dire dans la catégorie supersport. De plus, c'est un personnage extrêmement courtois, ce qui est très important pour moi au sein de notre équipe. Je suis sûr que nous aurons une bonne année 2024".