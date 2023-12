Quarto pilota Kawasaki fissato: Vince64 con il pilota giapponese

Il boss del team Vince64 Vincenzo Scandizzo è un uomo ambizioso. Quando quest'anno l'imprenditore ha debuttato come team permanente Kawasaki nel campionato mondiale Supersport, ha ingaggiato il vincitore della Moto3 John McPhee come uomo veloce e collaudato. La stagione è iniziata in modo fantastico a Phillip Island e anche la seconda gara a Most è stata un successo, ma il terzo e il quarto posto sono stati merito delle capacità dello scozzese su una pista bagnata. Per il resto, l'anno è stato deludente e dopo Magny-Cours, il 29enne si è separato dalla Vince64, che ha ingaggiato il giovane italiano Leonardo Taccini per le ultime gare della stagione.

Per il 2024, Scandizzo riporterà nel paddock del campionato mondiale di serie un affermato pilota Supersport proveniente dalla MotoE. Il giapponese Hikari Okubo non sarà un potenziale vincitore, ma è un solido pilota da top 10 e conosce bene la Kawasaki. Nel 2019, la sua ultima stagione con la ZX-6, il 30enne ha ottenuto dieci risultati nella top 8 in dodici gare. Okubo non ha ancora ottenuto una vittoria o un podio in un totale di 59 gare.

"Sono molto felice di tornare nel Campionato Mondiale Supersport con Vince64 Racing by Puccetti", ha dichiarato un entusiasta Okubo. "Vorrei ringraziare la squadra, i miei sponsor e i tifosi. La Kawasaki e questa squadra sono ad un buon livello. Mi piacerebbe raggiungere il mio primo podio nel campionato del mondo con loro".

Okubo è il quarto pilota Kawasaki confermato per il Campionato del Mondo Supersport 2024.

Per inciso, Scandizzo è il proprietario di Planet Contract e produce mobili di lusso per hotel, yacht e ville. Le moto sono la sua passione.

"Hikari è una buona scelta", è convinto l'imprenditore. "È un pilota esperto e ben allenato che può dire la sua nella classe Supersport. È anche un personaggio estremamente educato, cosa che per me è molto importante per la nostra squadra. Sono sicuro che nel 2024 faremo una buona annata".