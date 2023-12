Quarto piloto da Kawasaki fixado: Vince64 com piloto japonês

Depois de uma época de estreia com luz e sombra, a Kawasaki Team Vince64 está a fazer uma nova tentativa no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 com Hikari Okubo. O piloto japonês correu pela última vez no MotoE.

O chefe de equipa da Vince64, Vincenzo Scandizzo, é um homem ambicioso. Quando o empresário fez a sua estreia como equipa permanente da Kawasaki no Campeonato do Mundo de Supersport este ano, contratou o vencedor de Moto3 John McPhee como um homem comprovadamente rápido. A época teve um início fantástico em Phillip Island e a segunda ronda em Most também foi um sucesso, mas o terceiro e quarto lugares ficaram a dever-se às capacidades do escocês numa pista molhada. De resto, o ano foi dececionante e, após Magny-Cours, o piloto de 29 anos separou-se da Vince64, que contratou o jovem italiano Leonardo Taccini para as últimas corridas da época.

Para 2024, Scandizzo está a trazer um piloto de Supersport estabelecido no MotoE de volta ao paddock do campeonato do mundo de produção. O piloto japonês Hikari Okubo pode não ser um potencial vencedor, mas é um sólido piloto do top 10 e está familiarizado com a Kawasaki. Em 2019, sua última temporada com a ZX-6, o piloto de 30 anos alcançou dez resultados entre os 8 primeiros em doze corridas. Okubo ainda não conseguiu uma vitória ou um pódio num total de 59 corridas.

"Estou muito contente por estar de volta ao Campeonato do Mundo de Supersport com a Vince64 Racing by Puccetti," disse Okubo satisfeito. "Gostaria de agradecer à equipa, aos meus patrocinadores e aos fãs. A Kawasaki e esta equipa estão a um bom nível. Gostaria de alcançar o meu primeiro pódio no campeonato do mundo com eles."

Okubo é o quarto piloto da Kawasaki confirmado para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024.

A propósito, Scandizzo é proprietário da Planet Contract e fabrica mobiliário de luxo para hotéis, iates e moradias. As motas são a sua paixão.

"Hikari é uma boa escolha", está convencido o empresário. "É um piloto experiente e bem treinado que pode ter uma palavra a dizer na classe Supersport. É também uma pessoa extremamente educada, o que é muito importante para mim para a nossa equipa. Tenho a certeza de que vamos ter um bom ano em 2024".