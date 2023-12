Redémarrage avec Ducati : Baldassarri de retour en championnat du monde SSP

En championnat du monde Superbike, Lorenzo Baldassarri est passé à travers la rouille après seulement une saison. A la recherche d'une nouvelle équipe, l'Italien a trouvé son bonheur chez Orelac Ducati et fait partie des favoris pour le championnat du monde Supersport 2024.

Depuis 2022, l'équipe espagnole Orelac mise sur la Ducati V2 dans le championnat du monde Supersport, pilotée l'année dernière par Raffaele De Rosa et Federico Fuligni. Le chef d'équipe Nacho Calero, dont le nom de famille écrit à l'envers forme le nom de l'équipe, a mis fin à son engagement avec Kawasaki dans le championnat du monde Superbike à l'issue de la saison et ne participera plus qu'à la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série en 2024.

Il était clair depuis longtemps que De Rosa n'irait pas plus loin - l'année dernière déjà, l'homme de 36 ans se demandait s'il allait poursuivre sa carrière ou y mettre un terme. Comme nouvelle figure de proue, Orelac a engagé Lorenzo Baldassarri, un autre Italien de renom.

Baldassarri est passé en 2022 du Moto2 au championnat du monde Supersport chez Evan Bros Yamaha. Le jeune homme de 27 ans a été le seul à pouvoir mettre occasionnellement Dominique Aegerter en difficulté cette année-là et, en tant que vice-champion du monde, il a mérité de passer dans la catégorie Superbike avec le GMT94. Mais ce n'est que vers la fin de la saison que Baldassarri s'est lié d'amitié avec la R1, mais à ce moment-là, l'équipe française Yamaha avait déjà engagé Philipp Öttl pour lui succéder.

Avec la Ducati compétitive, Baldassarri peut donner un nouvel élan à sa carrière et, avec de bons résultats, faire à nouveau parler de lui pour le championnat du monde de Superbike. Il en aurait les capacités : lors de sa seule saison en Supersport, il est monté sur le podium à chaque ( !) course et a remporté quatre victoires. Le deuxième pilote reste le payant Fuligni.