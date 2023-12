Nuovo inizio con Ducati: Baldassarri torna nel Campionato del Mondo SSP

Lorenzo Baldassarri è uscito di scena dal campionato mondiale Superbike dopo una sola stagione. Alla ricerca di una nuova squadra, l'italiano ha trovato quello che cercava in Orelac Ducati ed è uno dei favoriti per il campionato mondiale Supersport 2024.

Dal 2022, il team spagnolo Orelac si affida alla Ducati V2 nel campionato mondiale Supersport, pilotata lo scorso anno da Raffaele De Rosa e Federico Fuligni. Il boss del team Nacho Calero, il cui cognome forma il nome della squadra scritto al contrario, ha terminato il suo impegno con Kawasaki nel Campionato Mondiale Superbike dopo la stagione e gareggerà solo nella categoria intermedia del Campionato Mondiale di serie nel 2024.

Era chiaro fin dall'inizio che De Rosa non avrebbe continuato: già l'anno scorso il 36enne era alle prese con il dubbio se continuare o terminare la sua carriera. Orelac ha ingaggiato Lorenzo Baldassarri, un altro italiano molto conosciuto, come nuova figura.

Baldassarri è passato dalla Moto2 alla Evan Bros Yamaha nel campionato mondiale Supersport nel 2022. Il 27enne è stato l'unico a mettere occasionalmente in difficoltà Dominique Aegerter quell'anno e si è guadagnato la promozione nella classe Superbike con GMT94 come secondo classificato. Tuttavia, Baldassarri è diventato amico della R1 solo verso la fine della stagione, anche se a quel punto il team francese Yamaha aveva già ingaggiato Philipp Öttl come suo successore.

Con la competitiva Ducati, Baldassarri può dare un nuovo impulso alla sua carriera e, con buoni risultati, rimettersi in gioco per il Campionato Mondiale Superbike. Ha le capacità per farlo: nella sua unica stagione in Supersport, è salito sul podio in ogni (!) gara e ha ottenuto quattro vittorie. Il secondo pilota rimane lo stipendiato Fuligni.