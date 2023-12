Novo começo com a Ducati: Baldassarri regressa ao Campeonato do Mundo de SSP

Lorenzo Baldassarri caiu nas malhas do Campeonato do Mundo de Superbike após apenas uma época. Na sua busca por uma nova equipa, o italiano encontrou o que procurava na Orelac Ducati e é um dos favoritos para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024.

Desde 2022, a equipa espanhola Orelac tem contado com a Ducati V2 no Campeonato do Mundo de Supersport, pilotada no ano passado por Raffaele De Rosa e Federico Fuligni. O chefe de equipa Nacho Calero, cujo apelido forma o nome da equipa ao contrário, terminou o seu envolvimento com a Kawasaki no Campeonato do Mundo de Superbike após a temporada e só vai competir na categoria intermédia do Campeonato do Mundo de produção em 2024.

Ficou claro desde o início que De Rosa não iria continuar - o piloto de 36 anos já estava a debater-se no ano passado com a questão de saber se iria continuar ou terminar a sua carreira. A Orelac contratou Lorenzo Baldassarri, outro italiano bem conhecido, como nova figura de proa.

Baldassarri passou da Moto2 para a Evan Bros Yamaha no Campeonato do Mundo de Supersport em 2022. O piloto de 27 anos foi o único que ocasionalmente colocou Dominique Aegerter em apuros naquele ano e ganhou a promoção para a classe Superbike com a GMT94 como vice-campeã. No entanto, Baldassarri só se tornou amigo da R1 no final da época, embora a equipa francesa da Yamaha já tivesse contratado Philipp Öttl como seu sucessor nessa altura.

Com a competitiva Ducati, Baldassarri pode dar um novo impulso à sua carreira e, com bons resultados, voltar a colocar-se na luta pelo Campeonato do Mundo de Superbike. Ele tem as capacidades para o fazer: na sua única época de Supersport, terminou no pódio em todas as (!) corridas e alcançou quatro vitórias. O segundo piloto continua a ser o piloto pago Fuligni.