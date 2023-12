Yari Montella: "Prueba en Valencia: la grasa tenía que irse

Yari Montella fue uno de los pilotos más llamativos del Campeonato del Mundo de Supersport 2023, para bien o para mal. Por un lado, el italiano fue culpable de acciones poco meditadas, como derribar a Can Öncü (Kawasaki) en Assen, mientras que por otro lado demostró ser un piloto fuerte, como demuestran sus cinco podios. El piloto de 23 años también se cayó varias veces y se lesionó, por ejemplo en el inicio de la temporada en Australia.

En el final de Jerez, el piloto del Barni Ducati fue víctima de una caída en la primera carrera tras un contacto con Adrián Huertas (Kawasaki) y se rompió el tercer hueso metacarpiano de la mano izquierda. El parón invernal comenzó así un poco antes para Montella.

Hace unos días, Montella volvió a subirse a una moto por primera vez, en el circuito de Valencia. El noveno clasificado en el campeonato del mundo viajó hasta allí con su equipo Barni y aprovechó la ocasión para subirse a una Ducati V4. "Físicamente estoy bien, la fractura se ha curado bien. Engordé algunos kilos después del final de la temporada porque se me escapó algo y me di un pequeño capricho. Pero estoy recuperando la forma", reveló Montella a nuestros compañeros de Corsedimoto. "Estuve en Valencia para cerrar el año con broche de oro. Fueron días de entrenamiento sin estrés, simplemente para no sentarme perezosamente y acumular kilómetros. Hacía tiempo que no me subía a una moto y tenía muchas ganas de dar algunas vueltas en el circuito. Utilizamos una moto de entrenamiento".

Montella ya había ampliado un año su contrato con Barni Racing antes del fin de semana de carreras en Jerez. Si el italiano reduce su porcentaje de errores, será uno de los aspirantes al título. "El objetivo es claramente luchar por el título mundial", subraya también Montella. "Pero el nivel es muy alto. Si somos capaces de maximizar el potencial de la Ducati, seguro que podremos tener algo que decir."