Yari Montella : Test à Valence - il fallait éliminer la graisse

Yari Montella a été l'un des pilotes les plus remarquables du championnat du monde Supersport 2023 - pour le meilleur et pour le pire. D'une part, l'Italien a commis des actions irréfléchies comme le tir de Can Öncü (Kawasaki) à Assen, d'autre part, il a fait de bonnes courses, comme le prouvent ses cinq places sur le podium. Le pilote de 23 ans a également chuté et s'est blessé à plusieurs reprises, par exemple dès le début de la saison en Australie.

Lors de la finale à Jerez, le pilote Barni Ducati en a été lui-même victime lorsqu'il a chuté en première manche après un contact avec Adrian Huertas (Kawasaki) et s'est cassé le troisième métacarpe de la main gauche. La pause hivernale a donc commencé un peu plus tôt pour Montella.

Il y a quelques jours, Montella est remonté pour la première fois sur une moto, sur le circuit de Valence. Le neuvième du championnat du monde s'est rendu sur place avec son équipe Barni et a également piloté une Ducati V4 à cette occasion. "Physiquement, je vais bien, la fracture est bien guérie. Après la fin de la saison, j'ai pris quelques kilos parce que j'ai laissé traîner les choses et que je me suis fait plaisir. Mais je retrouve la forme", a révélé Montella à nos collègues de Corsedimoto. "Je suis allé à Valence pour terminer l'année sur un point fort. Ce furent des journées d'entraînement sans stress, simplement pour ne pas rester assis paresseusement et accumuler les kilomètres. Cela faisait un moment que je n'avais pas roulé sur une moto et je voulais absolument faire des tours de piste. Nous avons utilisé une moto d'entraînement".

Avant le week-end de course à Jerez, Montella avait déjà prolongé son contrat avec Barni Racing d'un an. Si l'Italien réduit sa marge d'erreur, il sera l'un des prétendants au titre. "L'objectif est clairement de se battre pour le titre de champion du monde", affirme également Montella. "Mais le niveau est très élevé. Si nous parvenons à exploiter au mieux le potentiel de la Ducati, nous aurons certainement notre mot à dire".