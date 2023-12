Yari Montella: test a Valencia - il grasso doveva sparire

Il Campionato del Mondo Supersport 2023 si è concluso per Yari Montella a Jerez con una frattura alla mano ed è iniziato un periodo di inattività. Un test è arrivato al momento giusto per il pilota del Barni Ducati per tornare in forma.

Yari Montella è stato uno dei piloti più interessanti del Campionato mondiale Supersport 2023, nel bene e nel male. Da un lato, l'italiano si è reso colpevole di azioni sconsiderate, come l'abbattimento di Can Öncü (Kawasaki) ad Assen, mentre dall'altro ha dato prova di una forte competitività, come dimostrano i suoi cinque podi. Il 23enne è anche caduto più volte e si è infortunato, ad esempio all'apertura della stagione in Australia.

Nel finale di Jerez, il pilota del Barni Ducati è stato lui stesso una vittima, cadendo nella prima gara dopo un contatto con Adrian Huertas (Kawasaki) e rompendosi il terzo osso metacarpale della mano sinistra. La pausa invernale è quindi iniziata un po' prima per Montella.

Pochi giorni fa, Montella è tornato in moto per la prima volta, sulla pista di Valencia. Il pilota, nono classificato nel campionato mondiale, si è recato lì con il suo team Barni e ha colto l'occasione per guidare una Ducati V4. "Fisicamente sto bene, la frattura è guarita bene. Ho messo su qualche chilo dopo la fine della stagione perché mi sono lasciato sfuggire qualcosa e mi sono concesso un po' di tempo. Ma sto tornando in forma", ha rivelato Montella ai colleghi del Corsedimoto. "Sono stato a Valencia per concludere l'anno con un momento clou. Sono stati giorni di allenamento senza stress, semplicemente per non stare a poltrire e per raccogliere chilometri. Non salivo in moto da un po' di tempo e volevo davvero fare qualche giro in pista. Abbiamo usato una moto da allenamento".

Montella aveva già prolungato di un anno il suo contratto con Barni Racing prima del weekend di gara a Jerez. Se l'italiano ridurrà il suo tasso di errori, sarà uno dei contendenti al titolo. "L'obiettivo è chiaramente quello di lottare per il titolo mondiale", sottolinea Montella. "Ma il livello è molto alto. Se riusciremo a massimizzare il potenziale della Ducati, potremo sicuramente dire la nostra".