Yari Montella: Teste em Valência - a gordura tinha de desaparecer

O Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 terminou para Yari Montella em Jerez com uma mão partida e começou um período de inatividade. Um teste veio na altura certa para o piloto da Barni Ducati voltar à forma.

Yari Montella foi um dos pilotos que mais chamou a atenção no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 - para o bem e para o mal. Por um lado, o italiano foi culpado de acções irreflectidas, como o abate de Can Öncü (Kawasaki) em Assen, enquanto, por outro lado, mostrou uma corrida forte, como provam os seus cinco pódios. O jovem de 23 anos também se despistou várias vezes e lesionou-se, por exemplo, na abertura da época na Austrália.

No final da época em Jerez, o piloto da Barni Ducati foi ele próprio uma vítima quando caiu na primeira corrida após contacto com Adrian Huertas (Kawasaki) e partiu o terceiro metacarpo da mão esquerda. A pausa de inverno começou assim um pouco mais cedo para Montella.

Há alguns dias, Montella voltou a montar numa mota pela primeira vez, na pista de Valência. O nono classificado do campeonato do mundo viajou para lá com a sua equipa Barni e aproveitou a oportunidade para pilotar uma Ducati V4. "Fisicamente, estou bem, a fratura sarou bem. Engordei alguns quilos após o final da época, porque deixei escapar alguma coisa e deixei-me levar um pouco. Mas estou a recuperar a forma", revelou Montella aos nossos colegas do Corsedimoto. "Estive em Valência para encerrar o ano com chave de ouro. Foram dias de treino sem stress, simplesmente para não ficar sentado e acumular quilómetros. Já não andava de mota há algum tempo e queria mesmo dar umas voltas na pista de corrida. Utilizámos uma bicicleta de treino".

Montella já tinha prolongado o seu contrato com a Barni Racing por um ano antes do fim de semana de corrida em Jerez. Se o italiano reduzir a sua taxa de erros, será um dos candidatos ao título. "O objetivo é claramente lutar pelo título mundial", sublinha Montella. "Mas o nível é muito alto. Se conseguirmos maximizar o potencial da Ducati, certamente seremos capazes de ter uma palavra a dizer."