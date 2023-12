Evan Bros veut répliquer en tirant les leçons de ses erreurs

Depuis 2018, le team Evan Bros Yamaha fait partie des meilleurs de la catégorie Supersport et a remporté deux fois le championnat du monde. Après la saison ratée de 2023, les Italiens veulent revenir au sommet.

Le propriétaire de l'équipe, Fabio Evangelista, n'était pas amusé lorsque SPEEDWEEK.com a écrit, il y a presque exactement un an, que son modèle économique allait s'effondrer avec l'engagement d'Andrea Mantovani.

Jusqu'alors, l'Italien avait toujours eu la main heureuse en engageant des pilotes très rapides, qui contribuaient en outre de manière déterminante au budget - les places chez Evan Bros étaient considérées comme les plus chères dans le camp des pilotes Supersport.

Mantovani assurait certes la sécurité économique, mais rien dans son CV n'indiquait qu'il se retrouverait en tête du championnat du monde Supersport. Ce que l'on craignait est arrivé: Le pilote de 29 ans n'a marqué que neuf points en dix courses, alors qu'il était au guidon de l'une des meilleures motos du plateau. Après Misano début juin, l'équipe a tiré sur la corde et s'est séparée de lui.

Evangelista a retenu la leçon pendant la saison et a déclaré dès l'été à SPEEDWEEK.com que son équipe voulait à nouveau être en tête en 2024 et qu'elle s'allierait pour cela avec le meilleur pilote disponible - sans regarder d'abord le porte-monnaie.

Après la finale du championnat du monde à Jerez, le team Evan Bros Yamaha a fait tester Valentin Debise, cinquième du championnat, sur le même circuit. Toutes les personnes concernées se sont ensuite exprimées de manière positive et sont désormais d'accord pour disputer la saison 2024 ensemble.

Avec Debise, Evan Bros veut devenir la deuxième équipe de pointe Yamaha, à côté de Ten Kate, à se battre à nouveau pour le titre et à renouer avec ses exploits passés.

En 2016, Evan Bros s'est lancé dans le championnat du monde avec une Honda CBR600RR, des succès d'estime ont été obtenus avec Federico Caricasulo et Christian Gamarino (2017) - la deuxième place de Caricasulo lors du début du championnat du monde 2016 à Phillip Island était remarquable.

Avant la saison 2018, l'équipe des frères Evangelista Fabio et Paolo est passée du constructeur Honda à Yamaha et a engagé un pilote très rapide, Randy Krummenacher, issu du championnat du monde Moto2. Le Suisse a offert à l'équipe sa première victoire à Buriram/Thaïlande et, avec trois places de podium, il était quatrième au championnat du monde à la fin de l'année.

L'équipe Bardahl Evan Bros s'était ainsi établie parmi les meilleurs. En 2019, Krummi a été sacré champion du monde devant son coéquipier de l'époque, Caricasulo.

En 2020, Andrea Locatelli a triomphé pour Evan Bros, en 2021 et 2022, Steven Odendaal et Lorenzo Baldassarri ont tous deux été vice-champions du monde derrière l'excellent Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha).

Pour Locatelli et Baldassarri, le modèle d'affaires a fonctionné, les succès avec Evan Bros leur ont ouvert les portes du championnat du monde de Superbike. Krummenacher et Odendaal auraient dû continuer à verser une belle dot et se sont retirés du paddock SBK, déçus.

L'échec de Mantovani en 2023 a déjà été oublié par l'équipe.