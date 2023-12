Lezioni imparate: Evan Bros vuole contrattaccare

Il proprietario del team Fabio Evangelista non si è divertito quando SPEEDWEEK.com ha scritto quasi esattamente un anno fa che il suo modello di business sarebbe crollato con l'ingaggio di Andrea Mantovani.

Fino ad allora, l'italiano aveva sempre avuto una mano fortunata nell'ingaggiare piloti molto veloci che contribuivano anche in modo significativo al budget - i sedili di Evan Bros erano considerati i più costosi del paddock Supersport.

Sebbene Mantovani garantisse la sicurezza finanziaria, il suo curriculum non lasciava presagire che sarebbe stato un pilota di punta nel Campionato del Mondo Supersport. È arrivato come si temeva: Il 29enne ha racimolato un misero bottino di nove punti in dieci gare, nonostante fosse in sella a una delle migliori moto del campionato. Dopo Misano, all'inizio di giugno, il team si è tirato indietro e si è separato da lui.

Evangelista ha imparato la lezione durante la stagione e in estate ha dichiarato a SPEEDWEEK.com che la sua squadra vuole tornare in testa nel 2024 e si alleerà con il miglior pilota possibile, senza guardare prima al portafoglio.

Dopo la finale del campionato del mondo a Jerez, il team Evan Bros Yamaha ha fatto provare sulla stessa pista Valentin Debise, che si è classificato quinto nel campionato del mondo. Il risultato è stato positivo per tutti e i due team hanno deciso di disputare insieme la stagione 2024.

Con Debise, Evan Bros vuole lottare di nuovo per il titolo come secondo team Yamaha di punta insieme a Ten Kate e fare tesoro delle glorie precedenti.

Evan Bros ha partecipato al Campionato del Mondo nel 2016 con una Honda CBR600RR, ottenendo successi di tutto rispetto con Federico Caricasulo e Christian Gamarino (2017) - spicca il secondo posto di Caricasulo all'inizio del Campionato del Mondo 2016 a Phillip Island.

Prima della stagione 2018, la squadra dei fratelli Evangelista Fabio e Paolo è passata dal costruttore Honda a quello Yamaha e ha ingaggiato un pilota molto veloce, Randy Krummenacher, proveniente dal campionato mondiale Moto2. Il pilota svizzero ha portato alla squadra la sua prima vittoria a Buriram/Thailandia ed è stato quarto nel campionato mondiale con tre podi alla fine dell'anno.

Il team Bardahl Evan Bros si è così affermato tra i migliori, con Krummi che è diventato campione del mondo nel 2019 davanti all'allora compagno di squadra Caricasulo.

Andrea Locatelli ha trionfato per Evan Bros nel 2020, mentre Steven Odendaal e Lorenzo Baldassarri si sono classificati secondi rispettivamente nel 2021 e nel 2022 dietro all'eccezionale Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha).

Il modello di business ha funzionato per Locatelli e Baldassarri e il loro successo con Evan Bros ha aperto le porte del Campionato Mondiale Superbike. Krummenacher e Odendaal avrebbero dovuto continuare a fornire una bella dote e si sono ritirati dal paddock della SBK con disappunto.

Il team ha già messo in conto il fallimento con Mantovani nel 2023.