Lições aprendidas: a Evan Bros quer ripostar

O proprietário da equipa, Fabio Evangelista, não se divertiu quando a SPEEDWEEK.com escreveu, há quase exatamente um ano, que o seu modelo de negócio iria entrar em colapso com a contratação de Andrea Mantovani.

Até então, o italiano sempre tinha tido sorte em contratar pilotos muito rápidos que também contribuíam significativamente para o orçamento - os lugares na Evan Bros eram considerados os mais caros do paddock de Supersport.

Embora Mantovani proporcionasse segurança financeira, não havia nada no seu currículo que sugerisse que ele seria um dos principais candidatos ao Campeonato do Mundo de Supersport. Foi o que se temia: O piloto de 29 anos somou apenas nove pontos em dez corridas, apesar de estar numa das melhores motos da categoria. Depois de Misano, no início de junho, a equipa puxou o fio à meada e separou-se dele.

Evangelista aprendeu a lição durante a época e disse ao SPEEDWEEK.com no verão que a sua equipa quer estar de volta à frente em 2024 e vai aliar-se ao melhor piloto possível - sem olhar primeiro para os cordões à bolsa.

Após o final do Campeonato do Mundo em Jerez, a equipa Evan Bros Yamaha fez com que Valentin Debise, que terminou em quinto no Campeonato do Mundo, testasse na mesma pista. Depois disso, todos os envolvidos foram positivos e, desde então, concordaram em disputar a época de 2024 em conjunto.

Com Debise, a Evan Bros quer voltar a lutar pelo título como segunda equipa de topo da Yamaha, a par da Ten Kate, e dar continuidade às glórias anteriores.

A Evan Bros entrou no Campeonato do Mundo em 2016 com uma Honda CBR600RR, alcançando sucessos respeitáveis com Federico Caricasulo e Christian Gamarino (2017) - o segundo lugar de Caricasulo no início do Campeonato do Mundo de 2016 em Phillip Island foi notável.

Antes da época de 2018, a equipa dos irmãos Evangelista Fabio e Paolo mudou do fabricante Honda para a Yamaha e contratou um piloto muito rápido, Randy Krummenacher, do Campeonato do Mundo de Moto2. O piloto suíço trouxe à equipa a sua primeira vitória em Buriram/Tailândia e foi quarto no campeonato do mundo com três subidas ao pódio no final do ano.

A equipa Bardahl Evan Bros estabeleceu-se assim entre as melhores, com Krummi a tornar-se campeão do mundo em 2019, à frente do seu então companheiro de equipa Caricasulo.

Andrea Locatelli triunfou pela Evan Bros em 2020, enquanto Steven Odendaal e Lorenzo Baldassarri terminaram em segundo lugar em 2021 e 2022, respetivamente, atrás do excelente Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha).

O modelo de negócio funcionou para Locatelli e Baldassarri, e o seu sucesso com a Evan Bros abriu as portas para o Campeonato do Mundo de Superbike. Krummenacher e Odendaal teriam de continuar a entregar um belo dote e retiraram-se do paddock de SBK em desilusão.

A equipa já colocou a falência com a Mantovani em 2023 no fundo da sua mente.