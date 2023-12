Valentin Debise dans Evan Bros - La chance de sa vie

Dans le championnat français, Valentin Debise compte depuis des années parmi les pilotes les plus forts, il a remporté trois titres nationaux, et il a également remporté des victoires et des podiums en IDM Supersport/Superbike ainsi qu'en MotoAmerica Supersport. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que l'équipe GMT 94 Yamaha lui a permis de faire une saison complète en championnat du monde Supersport, après que Debise ait montré à plusieurs reprises de solides performances en tant que pilote invité et remplaçant.

Cinquième du championnat du monde Supersport 2023, le Français a été le deuxième meilleur pilote Yamaha, ce qui est une performance honorable compte tenu de la concurrence de plus en plus forte des motos de nouvelle génération. Et comme Debise et GMT94 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat, il était le meilleur pilote disponible pour le team Yamaha Evan Bros. Après un test à Jerez, la collaboration a été conclue pour 2024.

"C'est un rêve pour moi de faire partie de l'équipe Evan Bros. WorldSSP Yamaha", a déclaré Debise. "Je suis l'équipe depuis ses débuts en championnat du monde Supersport et je suis impressionné par ses résultats. Je vais donc faire de mon mieux et essayer de me battre pour les podiums et les victoires. Je tiens à remercier l'équipe pour son accueil chaleureux et je suis impatient de commencer la saison !"

L'équipe des frères Evangelista compte parmi les meilleures adresses du paddock, deux titres de champion du monde (Krummenacher, Locatelli) et trois titres de vice-champion (Caricasulo, Odendaal, Baldassarri) en témoignent. Mais en 2023, on a misé sur le mauvais cheval avec Andrea Mantovani et on a sombré dans l'insignifiance. Cette circonstance est une aubaine pour Debise, car l'équipe italienne a toujours exigé jusqu'à présent une belle dotation, mais a plutôt regardé les perspectives de succès en raison de la saison de faillite ! Le chef d'équipe Fabio Evangelista avait déjà jeté son dévolu sur le rapide Français.

"Cette année, j'ai rencontré Valentin à plusieurs reprises et j'ai tout de suite eu un bon feeling. A la fin de la saison, nous avons commencé à parler d'une éventuelle collaboration pour 2024 : une idée qui est devenue un objectif après le test commun à Jerez", a décrit l'Italien. "Nous sommes convaincus que nous pouvons nous battre pour les premières places la saison prochaine, en respectant l'équilibre entre les différentes motos sur la grille de départ. En tant qu'équipe, nous avons décidé de croire à nouveau en Yamaha, tout comme l'usine croit en nous. La cinquième place de Valentin la saison dernière est certainement une bonne base de départ pour 2024".