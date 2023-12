Valentin Debise da Evan Bros - L'occasione della vita

Come annunciato da SPEEDWEEK.com, il Team Yamaha Evan Bros ha confermato il francese Valentin Debise per il Campionato Mondiale Supersport 2024: una combinazione promettente sulla carta.

Valentin Debise è stato per anni uno dei piloti più forti del campionato francese, vincendo tre titoli nazionali, oltre a vittorie e podi nella IDM Supersport/Superbike e nella MotoAmerica Supersport. Ma è stato solo all'età di 30 anni che il Team GMT 94 Yamaha gli ha affidato una stagione completa nel Campionato del Mondo Supersport, dopo che Debise aveva già dato prova di solide prestazioni in diverse occasioni come pilota ospite e sostituto.

Con il quinto posto nel Campionato del Mondo Supersport 2023, il francese è diventato il secondo miglior pilota Yamaha, un risultato impressionante vista la concorrenza sempre più forte delle moto di nuova generazione. E poiché Debise e GMT94 non sono riusciti a concordare un prolungamento del contratto, era il miglior pilota disponibile per il Yamaha Team Evan Bros. Dopo un test a Jerez, la collaborazione è stata concordata per il 2024.

"È un sogno che si avvera per me far parte del team Evan Bros WorldSSP Yamaha", ha dichiarato Debise. "Seguo la squadra fin dai suoi esordi nel campionato mondiale Supersport e sono rimasto impressionato dai suoi risultati. Quindi farò del mio meglio e cercherò di lottare per i podi e le vittorie. Ringrazio il team per il caloroso benvenuto e non vedo l'ora di iniziare la stagione!".

La squadra dei fratelli Evangelista è una delle migliori del paddock, come dimostrano due titoli mondiali (Krummenacher, Locatelli) e tre secondi posti (Caricasulo, Odendaal, Baldassarri). Nel 2023, però, hanno puntato sul cavallo sbagliato con Andrea Mantovani e sono sprofondati nell'insignificanza. Questa circostanza è un colpo di fortuna per Debise, poiché la squadra italiana ha sempre preteso una bella dote in passato, ma era più preoccupata delle prospettive di successo dovute alla stagione fallimentare! Il boss del team Fabio Evangelista aveva già messo gli occhi sul veloce francese.

"Ho incontrato Valentin diverse volte quell'anno e ho avuto subito un buon feeling. Alla fine della stagione, abbiamo iniziato a parlare di una possibile collaborazione per il 2024: un'idea che è diventata un obiettivo dopo il test congiunto a Jerez", ha detto l'italiano. "Siamo convinti di poter lottare per le prime posizioni nella prossima stagione, in linea con l'equilibrio tra le diverse moto in griglia. Come squadra, abbiamo deciso di credere di nuovo nella Yamaha, così come la fabbrica crede in noi". Il quinto posto di Valentin nella scorsa stagione è sicuramente un buon punto di partenza per il 2024".