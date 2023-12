Valentin Debise na Evan Bros - Oportunidade de uma vida

Conforme anunciado pela SPEEDWEEK.com, a Yamaha Team Evan Bros confirmou o francês Valentin Debise para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 - uma combinação promissora no papel.

Valentin Debise tem sido um dos pilotos mais fortes do campeonato francês durante anos, conquistando três títulos nacionais, bem como vitórias e pódios no IDM Supersport/Superbike e MotoAmerica Supersport. Mas foi apenas aos 30 anos de idade que a Team GMT 94 Yamaha lhe deu uma temporada completa no Campeonato do Mundo de Supersport, depois de Debise ter mostrado anteriormente desempenhos sólidos várias vezes como piloto convidado e substituto.

Ao terminar em quinto lugar no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, o francês tornou-se o segundo melhor piloto da Yamaha, o que é um feito impressionante tendo em conta a concorrência cada vez mais forte das motos da próxima geração. E como Debise e a GMT94 não conseguiram chegar a acordo sobre uma extensão de contrato, ele era o melhor piloto disponível para a Yamaha Team Evan Bros. Após um teste em Jerez, a colaboração foi acordada para 2024.

"É um sonho tornado realidade para mim fazer parte da equipa Evan Bros WorldSSP Yamaha", disse Debise. "Tenho seguido a equipa desde os seus primórdios no Campeonato do Mundo de Supersport e tenho ficado impressionado com os seus resultados. Por isso, vou dar o meu melhor e tentar lutar por pódios e vitórias. Gostaria de agradecer à equipa pela calorosa receção e mal posso esperar para começar a época!"

A equipa dos irmãos Evangelista é uma das melhores do paddock, como comprovam os dois títulos de campeão do mundo (Krummenacher, Locatelli) e os três títulos de vice-campeão (Caricasulo, Odendaal, Baldassarri). Mas em 2023, apostaram no cavalo errado com Andrea Mantovani e afundaram-se na insignificância. Esta circunstância é um golpe de sorte para Debise, uma vez que a equipa italiana sempre exigiu um belo dote no passado, mas estava mais preocupada com as perspectivas de sucesso devido à época de falência! O chefe de equipa Fabio Evangelista já estava de olho no rápido francês desde o início.

"Encontrei-me com Valentin várias vezes nesse ano e tive imediatamente um bom pressentimento. No final da época, começámos a falar de uma possível colaboração para 2024: uma ideia que se tornou um objetivo após o teste conjunto em Jerez", disse o italiano. "Estamos convencidos de que podemos lutar pelas posições da frente na próxima época, de acordo com o equilíbrio entre as diferentes motos da grelha. Como equipa, decidimos voltar a acreditar na Yamaha, tal como a fábrica acredita em nós. O quinto lugar do Valentin na época passada é certamente um bom ponto de partida para 2024."