Orelac Ducati occupé : Seulement deux V2 libres pour 2024

En 2024, l'équipe espagnole Orelac se concentrera sur le championnat du monde Supersport, le projet Superbike avec la Kawasaki non compétitive a été enterré. "Ducati est certes cher, mais chez eux, on obtient du bon matériel. Ce n'est pas le cas chez Kawasaki", explique le team manager Nacho Calero à SPEEDWEEK.com.

Ancien pilote de course, Nacho est le fils du propriétaire José Calero. Le nom de l'équipe, Orelac, est le nom de famille écrit à l'envers. L'équipe est présente dans la catégorie de cylindrée moyenne depuis 2015, le passage de Kawasaki à Ducati a eu lieu après la saison 2021. Comme la saison passée, deux Panigale V2 seront utilisées.

Après la fin de la collaboration avec Raffaele De Rosa, Orelac avait besoin d'une nouvelle figure de proue et a engagé il y a quelques jours Lorenzo Baldassarri, le vice-champion du monde de la saison 2022 (sur Yamaha). Le deuxième pilote reste Federico Fuligni, comme cela a été confirmé mardi. Le pilote de 28 ans contribue au budget, mais moins aux résultats. Le seul finish à un chiffre a été réalisé par l'Italien, septième lors de la chaotique deuxième course à Most, où le pilote Honda Tarran Mackenzie a réussi une victoire surprise sur une piste humide.

À propos : Federico est le frère aîné de Filipo Fuligni, qui a été victime de multiples fractures du bassin après un highsider lors de la deuxième course à Estoril en 2022 et qui a mis plusieurs mois avant de pouvoir marcher tout seul. Filipo, 24 ans, est considéré comme le plus rapide des deux frères. En quatre courses en tant que pilote invité et remplaçant, il a obtenu l'année dernière dix points identiques à ceux de son frère en 18 courses.

Parmi les équipes Ducati du Championnat du monde Supersport 2024, seule D34G n'a pas encore confirmé de pilote, où les négociations avec Oli Bayliss traînent en longueur.