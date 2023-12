Orelac Ducati occupata: Solo due V2 disponibili per il 2024

Dopo che il team Ducati Orelac ha ingaggiato un pilota di punta con Lorenzo Baldassarri, ora è stata assegnata anche la seconda Panigale V2. Come previsto, è stato confermato Federico Fuligni.

Nel 2024, il team spagnolo Orelac si concentrerà sul campionato mondiale Supersport, mentre il progetto Superbike con la poco competitiva Kawasaki è stato cancellato. "La Ducati è costosa, ma si ottiene del buon materiale da loro. Non è il caso della Kawasaki", ha dichiarato il team manager Nacho Calero a SPEEDWEEK.com.

L'ex pilota Nacho è il figlio del proprietario José Calero. Il nome del team Orelac è il nome della famiglia scritto al contrario. Il team gareggia nella categoria delle medie cilindrate dal 2015, passando da Kawasaki a Ducati dopo la stagione 2021. Come nella stagione precedente, verranno utilizzate due Panigale V2.

Dopo aver interrotto la collaborazione con Raffaele De Rosa, Orelac aveva bisogno di una nuova figura e ha firmato pochi giorni fa Lorenzo Baldassarri, secondo classificato nella stagione 2022 (su Yamaha). Federico Fuligni rimane il secondo pilota, come è stato confermato martedì. Il 28enne contribuisce al bilancio, ma meno ai risultati. L'unico piazzamento a una cifra dell'italiano è stato il settimo posto nella caotica seconda gara di Most, quando il pilota della Honda Tarran Mackenzie ha vinto a sorpresa su una pista umida.

Tra l'altro, Federico è il fratello maggiore di Filipo Fuligni, che ha subito una frattura multipla del bacino dopo un highsider nella seconda gara all'Estoril 2022 e ha avuto bisogno di diversi mesi prima di poter camminare autonomamente. Il 24enne Filipo è considerato il più veloce dei fratelli. In quattro gare come ospite e sostituto l'anno scorso, ha ottenuto gli stessi dieci punti del fratello nel campionato del mondo in 18 gare.

Tra i team Ducati che parteciperanno al Campionato del Mondo Supersport 2024, solo il D34G non ha ancora confermato un pilota, mentre si stanno trascinando le trattative con Oli Bayliss.