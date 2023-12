Orelac Ducati ocupada: Apenas dois V2s disponíveis para 2024

Em 2024, a equipa espanhola Orelac vai concentrar-se no Campeonato do Mundo de Supersport, enquanto o projeto de Superbike com a não competitiva Kawasaki foi cancelado. "A Ducati é cara, mas obtém-se bom material com ela. Não é o caso da Kawasaki," disse o chefe de equipa Nacho Calero à SPEEDWEEK.com.

O antigo piloto Nacho é filho do proprietário José Calero. O nome da equipa Orelac é o nome da família escrito ao contrário. A equipa tem competido na categoria de média cilindrada desde 2015, mudando da Kawasaki para a Ducati após a temporada de 2021. Tal como na época anterior, serão utilizadas duas Panigale V2.

Depois de terminar a sua colaboração com Raffaele De Rosa, a Orelac precisava de uma nova figura de proa e assinou com Lorenzo Baldassarri, o vice-campeão da temporada de 2022 (na Yamaha), há alguns dias. Federico Fuligni continua a ser o segundo piloto, como foi confirmado na terça-feira. O jovem de 28 anos contribui para o orçamento, mas menos para os resultados. O único resultado de um só dígito do italiano foi o sétimo lugar na caótica segunda corrida em Most, quando o piloto da Honda Tarran Mackenzie conseguiu uma vitória surpreendente numa pista húmida.

A propósito, Federico é o irmão mais velho de Filipo Fuligni, que sofreu uma fratura pélvica múltipla após uma queda na segunda corrida no Estoril 2022 e precisou de vários meses até conseguir andar de forma independente. Filipo, de 24 anos, é considerado o mais rápido dos irmãos. Em quatro corridas como piloto convidado e substituto no ano passado, marcou dez pontos no campeonato do mundo idênticos aos do seu irmão em 18 corridas.

Das equipas Ducati no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, apenas a D34G ainda não confirmou um piloto, onde as negociações com Oli Bayliss se arrastam.