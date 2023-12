Stefano Manzi: "Las victorias en casa saben especialmente dulces

Stefano Manzi pilota en el Campeonato del Mundo de Supersport desde 2022. En su primer año con Triumph, el italiano consiguió la primera victoria de una moto de última generación en la Carrera 1 de Portimão, que fue también la primera victoria de Triumph en la categoría intermedia del campeonato del mundo basado en la producción. Tras cambiar al equipo holandés Yamaha Ten Kate, el piloto del VR46 se convirtió en un constante aspirante al podio.

Con cuatro victorias y 17 podios en 24 carreras, Manzi sumó 408 puntos en el campeonato del mundo. En un año normal, eso habría sido suficiente para ganar el campeonato del mundo, pero el as de Ducati Nicolò Bulega dominó con 16 victorias y 21 resultados entre los tres primeros.

No obstante, el piloto de Yamaha mira hacia atrás con satisfacción. "No hubo momentos realmente difíciles, pero las cosas no fueron especialmente bien el sábado al principio de la temporada. Podría haber terminado quinto o sexto, pero el domingo subí al podio", reflexiona Manzi en una entrevista con Corsedimoto. "Esa fue la dificultad inicial, que mejoró a lo largo del año. Siempre estábamos en la primera fila en la clasificación, como mucho en la segunda. Al principio del año, aparte de la pole en Australia, sólo era octavo o noveno".

Manzi logró tres de sus cuatro victorias en carreras en casa. "El mejor momento fue la primera victoria en casa, en Misano, también porque fue inesperada: Salí desde el fondo de la parrilla y la carrera fue realmente fantástica. También añadiría Imola con una fantástica doble victoria", recuerda el piloto de 24 años. "El peor momento fue cuando me di cuenta de que ya no podía luchar por el campeonato, y eso fue en Magny-Cours. Estuve dos veces en el podio, pero me quedé rezagado. Fue duro de digerir".

En su segunda temporada con Yamaha, Manzi es el favorito para ganar el título. "Cada año tiene su propia historia. Es necesario un reset y no debemos dormirnos en los laureles este año", dijo el italiano. "Será una temporada difícil, el nivel seguirá subiendo. No ha sido fácil este año, había muchos pilotos rápidos. Pero creo que nosotros también tenemos nuestras cartas para mejorar y dar lo mejor de nosotros mismos."