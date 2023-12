Stefano Manzi : "Les victoires à domicile ont un goût particulièrement sucré

Depuis 2022, Stefano Manzi dispute le championnat du monde Supersport. Lors de sa première année avec Triumph, l'Italien a assuré la première victoire d'une moto de nouvelle génération lors de la course 1 à Portimão, c'était également la première victoire de Triumph dans la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série. En rejoignant l'équipe néerlandaise Yamaha Ten Kate, le pilote VR46 est devenu un candidat constant au podium.

Avec quatre victoires et 17 podiums en 24 courses, Manzi a récolté 408 points de championnat du monde. Dans une année normale, cela aurait suffi pour remporter le championnat du monde, mais l'as de Ducati Nicolò Bulega a dominé avec 16 victoires et 21 résultats dans le top 3.

Le pilote Yamaha jette néanmoins un regard satisfait sur l'année écoulée. "Il n'y a pas eu de moments vraiment difficiles, mais en début de saison, ça ne s'est pas très bien passé le samedi. J'ai peut-être terminé cinquième ou sixième, puis j'ai réussi à monter sur le podium le dimanche", a ruminé Manzi lors d'un entretien avec Corsedimoto. "C'était la difficulté initiale, ce qui s'est amélioré au fil de l'année. En qualifications, nous pouvions toujours être sur la première ligne, tout au plus sur la deuxième. Au début de l'année, à part la pole en Australie, je n'étais que huitième ou neuvième".

Sur ses quatre victoires, Manzi en a remporté trois lors de courses à domicile. "Le meilleur moment a été la première victoire à domicile à Misano, notamment parce qu'elle était inattendue : Je suis parti de l'arrière et la course a été vraiment fantastique. J'ajouterais également Imola avec un fantastique doublé", se souvient le pilote de 24 ans. "Le pire moment a été lorsque j'ai réalisé que je ne me battais plus pour le championnat - c'était à Magny-Cours. Je suis monté deux fois sur le podium, mais j'ai quand même reculé. C'était difficile à avaler".

Pour sa deuxième saison chez Yamaha, Manzi est considéré comme le favori pour remporter le titre. "Chaque année a sa propre histoire. Une remise à zéro est nécessaire et nous ne devons pas nous reposer sur les lauriers de cette année", l'Italien ne veut pas en entendre parler. "La saison va être difficile, le niveau va encore augmenter. Cette année déjà, ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de pilotes rapides. Mais je pense que nous avons aussi nos cartes à jouer pour nous améliorer et donner le meilleur de nous-mêmes".