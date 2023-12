Stefano Manzi: le vittorie in casa hanno un sapore particolarmente dolce

Nel Campionato del Mondo Supersport 2023, Stefano Manzi è stato l'unico in grado di mettere in difficoltà il campione del mondo Nicolò Bulega (Ducati). Il pilota della Yamaha guarda indietro alla sua prima stagione con Ten Kate e guarda al 2024.

Stefano Manzi partecipa al Campionato mondiale Supersport dal 2022. Nel suo primo anno con Triumph, l'italiano ha ottenuto la prima vittoria per una moto di nuova generazione in Gara 1 a Portimão, che è stata anche la prima vittoria di Triumph nella categoria centrale del campionato mondiale di produzione. Dopo essere passato al team olandese Yamaha Ten Kate, il pilota VR46 è diventato un concorrente costante del podio.

Con quattro vittorie e 17 podi in 24 gare, Manzi ha raccolto 408 punti nel campionato mondiale. In un anno normale, sarebbero stati sufficienti per vincere il campionato mondiale, ma l'asso della Ducati Nicolò Bulega ha dominato con 16 vittorie e 21 piazzamenti nei primi tre posti.

Tuttavia, il pilota della Yamaha guarda all'anno passato con soddisfazione. "Non ci sono stati momenti davvero difficili, ma il sabato all'inizio della stagione le cose non sono andate particolarmente bene. Avrei potuto finire quinto o sesto, ma la domenica sono salito sul podio", ha commentato Manzi in un'intervista al Corsedimoto. "Questa è stata la difficoltà iniziale, che è migliorata nel corso dell'anno. In qualifica eravamo sempre in prima fila, al massimo in seconda. All'inizio dell'anno, a parte la pole in Australia, ero solo ottavo o nono".

Manzi ha ottenuto tre delle sue quattro vittorie nelle gare di casa. "Il momento più bello è stata la prima vittoria in casa a Misano, anche perché era inaspettata: Sono partito dal fondo della griglia e la gara è stata davvero fantastica. Aggiungerei anche Imola con una fantastica doppia vittoria", ricorda il 24enne. "Il momento peggiore è stato quando ho capito che non ero più in lizza per il campionato: è successo a Magny-Cours. Sono salito due volte sul podio, ma sono comunque retrocesso. È stato difficile da digerire".

Alla sua seconda stagione in Yamaha, Manzi è il favorito per la vittoria del titolo. "Ogni anno ha la sua storia. È necessario un reset e quest'anno non dobbiamo dormire sugli allori", ha detto l'italiano. "Sarà una stagione difficile, il livello continuerà a salire. Quest'anno non è stato facile, c'erano molti corridori veloci. Ma credo che anche noi abbiamo le nostre carte per migliorare e dare il meglio".