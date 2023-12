Stefano Manzi: As vitórias em casa tiveram um sabor particularmente doce

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, Stefano Manzi foi o único que conseguiu colocar o campeão do mundo Nicolò Bulega (Ducati) em apuros. O piloto da Yamaha recorda a sua primeira época com a Ten Kate e olha para 2024.

Stefano Manzi está a correr no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2022. No seu primeiro ano com a Triumph, o italiano garantiu a primeira vitória de uma moto de nova geração na Corrida 1 em Portimão, que foi também a primeira vitória da Triumph na categoria intermédia do campeonato do mundo de produção. Depois de mudar para a equipa holandesa Yamaha Ten Kate, o piloto da VR46 tornou-se um constante candidato ao pódio.

Com quatro vitórias e 17 subidas ao pódio em 24 corridas, Manzi somou 408 pontos no campeonato do mundo. Num ano normal, isso teria sido suficiente para ganhar o campeonato do mundo, mas o ás da Ducati Nicolò Bulega dominou com 16 vitórias e 21 resultados entre os três primeiros.

No entanto, o piloto da Yamaha olha para o ano passado com satisfação. "Não houve nenhum momento realmente difícil, mas as coisas não correram particularmente bem no sábado, no início da época. Poderia ter terminado em quinto ou sexto, mas no domingo consegui subir ao pódio," disse Manzi numa entrevista à Corsedimoto. "Essa foi a dificuldade inicial, que melhorou ao longo do ano. Estivemos sempre na primeira fila na qualificação, no máximo na segunda fila. No início do ano, com exceção da pole na Austrália, eu era apenas oitavo ou nono."

Manzi alcançou três das suas quatro vitórias em corridas em casa. "O melhor momento foi a primeira vitória em casa, em Misano, também porque foi inesperada: Arranquei do fundo da grelha e a corrida foi realmente fantástica. Acrescentaria também Imola com uma fantástica dupla vitória", recorda o jovem de 24 anos. "O pior momento foi quando me apercebi que já não estava na luta pelo campeonato - isso foi em Magny-Cours. Estive duas vezes no pódio, mas mesmo assim fiquei para trás. Foi difícil de engolir".

Na sua segunda época na Yamaha, Manzi é o favorito ao título. "Cada ano tem a sua própria história. É necessário fazer um reset e não podemos descansar sobre os louros este ano", disse o italiano. "Vai ser uma época difícil, o nível vai continuar a subir. Este ano não foi fácil, havia muitos pilotos rápidos. Mas penso que também temos as nossas cartas para melhorar e dar o nosso melhor."