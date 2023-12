Lorenzo Dalla Porto : le poids lui a fait perdre son emploi

Promis à un bel avenir en tant que champion du monde Moto3 2019, Lorenzo Dalla Porto a eu du mal en Moto2 et a été mis à la porte de son équipe cette année après cinq événements sans marquer de points. À partir de Most, le pilote de 26 ans a couru pour le team Yamaha Evan Bros en championnat du monde Supersport et s'en est bien sorti. Sur dix courses, il a terminé six fois dans le top 10.

"Pour Lorenzo, ce n'était pas facile au début, nous ne pouvions pas nous attendre à des miracles. Mais au cours de la saison, il s'est beaucoup amélioré, obtenant une sixième place et d'autres classements dans le top 10", a expliqué le team manager Fabio Evangelista à Corsedimoto. "Au cours de l'année, nous avons réussi à comprendre ce qui n'allait pas et quelles lacunes devaient être comblées. Nous avions envisagé de continuer avec lui, car avec une année d'expérience supplémentaire, il aurait pu grandir et ensemble, nous aurions pu récolter les fruits de notre travail".

Mais cela n'a pas eu lieu : c'est le Français Valentin Debise qui a remporté le marché chez Evan Bros. La raison est surprenante.

"Lorenzo est un pilote très léger et, selon le règlement, nous devions ajouter 8 kg de lest à notre moto de 163 kg. Nous avons essayé de répartir ce poids sur l'ensemble du vélo, mais ce n'est pas si simple et cela a entraîné des problèmes d'équilibre, de comportement et de maniabilité", a expliqué Evangelista. "Nous avions déjà rencontré des problèmes en 2023 et l'idée de devoir ajouter du lest l'année suivante a provoqué chez nous de gros doutes. L'obligation d'alourdir une moto parce que le pilote est trop léger n'est certainement pas un avantage".