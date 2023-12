Lorenzo Dalla Porto: il peso gli è costato il lavoro

I piloti leggeri non hanno solo vantaggi, come dimostra il caso di Lorenzo Dalla Porta. L'italiano voleva partecipare al Campionato del Mondo Supersport 2024, ma non ha ancora trovato una squadra.

Si prevedeva che Lorenzo Dalla Porto avrebbe avuto un grande futuro come campione del mondo della Moto3 nel 2019, ma l'italiano ha faticato in Moto2 e quest'anno è stato messo alla porta dalla sua squadra dopo cinque eventi senza ottenere punti. Dalla maggior parte in poi, il 26enne ha corso per il team Yamaha Evan Bros nel campionato mondiale Supersport e ha fatto bene. Ha concluso sei gare su dieci nella top 10.

"All'inizio non è stato facile per Lorenzo, non potevamo aspettarci miracoli. Tuttavia, è migliorato molto nel corso della stagione, ottenendo un sesto posto e altri piazzamenti nella top 10", ha spiegato il team manager Fabio Evangelista al Corsedimoto. "Nel corso dell'anno siamo riusciti a capire cosa non andava e quali erano le lacune da colmare. Avevamo pensato di continuare con lui, perché con un altro anno di esperienza sarebbe potuto crescere e insieme avremmo potuto raccogliere i frutti del nostro lavoro".

Ma non è stato così: il contratto con Evan Bros è stato assegnato al francese Valentin Debise. Il motivo è sorprendente.

"Lorenzo è un pilota molto leggero e, secondo il regolamento, dovevamo aggiungere 8 kg di zavorra alla nostra moto di 163 kg. Abbiamo cercato di distribuire il peso su tutta la moto, ma non è stato facile e questo ha comportato problemi di bilanciamento, comportamento di guida e maneggevolezza", ha spiegato Evangelista. "Abbiamo già avuto problemi nel 2023 e l'idea di dover aggiungere zavorra l'anno prossimo ci ha creato molti dubbi. Essere costretti ad appesantire una moto perché il pilota è troppo leggero non è certo un vantaggio".